Scheidung bei "Sommerhaus der Stars"-Paar Michelle und Mike Monballijn

Michelle und Mike Monballijn waren vergangenes Jahr noch bei "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Jetzt will sich das Paar offenbar scheiden lassen.

Im vergangenen Jahr waren sie gemeinsam in der TV-Show "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" zu sehen. Nun ist die Beziehung zwischen Michelle (43) und Mike (34) Monballijn offenbar gescheitert. , dass er die Scheidung am Montag einreichen wolle. Seine Noch-Ehefrau erklärte demnach unter anderem dazu: "Wenn er das will, dann machen wir das jetzt."

Trennung bei Mike und Michelle

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Bereits im Oktober war bekannt geworden, dass es in der Beziehung Probleme gibt. Zwischen dem Paar kriselte es laut eigenen Angaben seit der Teilnahme an der TV-Show. Ein Paartherapeut soll zu Rate gezogen worden sein.

Mike Cees-Monballijn, unter anderem bekannt aus "Temptation Island", und Schauspielerin Michelle Monballijn ("Tatort", "Die Rosenheim-Cops") waren seit Frühjahr 2020 liiert und heirateten im Februar 2021.