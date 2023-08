Schauspieler-Sohn Daniel Sancho Bronchalo soll Liebhaber zerstückelt haben: Todesstrafe in Thailand möglich

Nach einem grausamen Mord in Thailand hat die Polizei den Sohn des berühmten spanischen Schauspielers Rodolfo Sancho verhaftet. Hat Influencer Daniel Sancho Bronchalo seinen Liebhaber wirklich umgebracht?

Nach einem filmreifen Leichenfund steht jetzt der Sohn eines spanischen Fernseh-Stars unter Verdacht. Die Polizei vor Ort steht noch immer vor Rätseln. Einem Bericht der thailändischen Zeitung "Khaosod" zufolge stießen Ermittler auf der unter Partygängern beliebten Insel Koh Phangan auf Leichenteile eines Kolumbianers. Mittlerweile sitzt der spanische Koch und Influencer Daniel Sancho Bronchalo wegen Mordverdachts in U-Haft.

Nach Mord in Thailand: Mutmaßlicher Täter meldete das Opfer als vermisst

Daniel Sancho ist der 29-jährige Sohn des bekannten spanischen Schauspielers Rodolfo Sancho. Laut der Zeitung "Khaosod" hatte er seinen kolumbianischen Freund als vermisst gemeldet. Teile der Leiche, wie den Schädel, fand die Polizei in Müllsäcken, weitere im Meer. In seinem Geständnis behauptete Sancho, einen Großteil des Leichnams in einem Koffer entsorgt zu haben.

Influencer tötet Liebhaber: Das waren die Gründe für die schreckliche Tat

Daniel Sancho gab demnach gegenüber der Polizei an, dass er wütend geworden sei, als sein kolumbianischer Freund Sex verlangt habe. Er habe auf ihn eingeschlagen, bis der Freund kopfüber in die Badewanne gestürzt sei. Er habe das Bewusstsein verloren und sei gestorben, hieß es. Sancho habe daraufhin die Leiche zerstückelt, einige Teile in einen Koffer gesteckt und ins Meer geworfen. Die restlichen Leichenteile habe er in einen schwarzen Sack gesteckt und zur Mülldeponie gebracht. Die Polizei gehe jedoch dem Verdacht nach, dass der Spanier seinen Freund ermordet hat – möglicherweise war Geld das Motiv. Das Opfer, das in Kolumbien Chirurg in einer bekannten Klinik war, sei auch am Restaurant von Daniel Sancho Bronchalo beteiligt gewesen.

Mord auf Party-Insel Koh Phangan

Koh Phangan ist eine im Golf von Thailand gelegene Insel, die für ihre Vollmond-Partys bekannt ist. An solch einer hätten beide Männer teilgenommen und seien anschließend auf ein Hotelzimmer gegangen, das Daniel Sancho mit der Kreditkarte des Freundes bezahlt habe, hieß es.

Daniel Sancho droht jetzt die Todesstrafe

Daniel Sancho droht die Todesstrafe in Thailand, mindestens aber ein langer und besonders harter Freiheitsentzug. Der Fall erinnert an die Tötung eines deutschen Geschäftsmannes Anfang Juli 2023 im Badeort Pattaya.

Familie des mutmaßlichen Täters meldet sich zu Wort

Die Familie des mutmaßlichen Täters hat sich mittlerweile zu Wort gemeldet und um "maximalen Respekt sowohl für Daniel Sancho selbst als auch für die ganze Familie in diesen heiklen Momenten maximaler Verwirrung" gebeten, wie aus Berichten hervorgeht. Das Geständnis soll laut Quellen aus Sanchos Umfeld unter "emotionalem Druck" gemacht worden sein.

Rodolfo Sancho ist der Vater des mutmaßlichen Täters © dpa/Europapress/Isaac Buj

Rodolfo Sancho ist ein berühmter spanischer Schauspieler

Der Vater des Verdächtigen, Rodolfo Sancho, ist ein spanischer Schauspieler, der vor allem durch seine Rollen in spanischen Serien bekannt ist. Zuletzt spielte er in der zweiten Staffel von "The Ministry of Time", in welcher er aufgrund anderer Dreharbeiten aber nur an wenigen Folgen beteiligt war.