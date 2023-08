Mutter behauptet: Influencerin starb wegen veganer Ernährung

Foodbloggerin Zhanna Samsonova stirbt nach Angaben ihrer Mutter vor knapp zwei Wochen an den Folgen ihrer veganen Ernährung. Sie wurde nur 39 Jahre alt.

Auf Instagram hatte Zhanna Samsonova mehr als 11.000 Follower, mit denen sie ihren veganen Lifestyle teilte. Jetzt ist die Influencerin, die unter dem Namen Zhanna D'Art bekannt war, gestorben. Berühmt wurde die Russin durch ihre Radikal-Diät. Sie ernährte sich nur von rohen, pflanzlichen Lebensmitteln. Ist gerade diese Ernährung Grund für ihren frühen Tod?

Zhanna D'Art ist tot: Was war die Todesursache?

Schon seit Wochen wurden auf ihrem Kanal keine neuen Posts veröffentlicht, jetzt bestätigt ihre Mutter, dass Zhanna in Thailand gestorben sei. Der russischen Zeitung "Vechernyaya Kazan" berichtete sie, dass Zhanna an einer "cholera-ähnlichen Infektion" litt und sich diese durch ihre vegane Ernährung verschlimmert habe. Zuletzt habe sie sich nur noch von "Früchten, Sonnenblumensprossen, Fruchtsmoothies und Säften" ernährt, so die Mutter.

Russische Foodbloggerin stirbt in Thailand: Am Todestag wollte sie ihre Mutter besuchen

In ihrem letzten Post zeigte sich die 39-Jährige noch glücklich und gesund. Sie freue sich auf die Früchtesaison in Thailand. Doch dann wurde es still auf ihrem Profil. Am Tag ihres Todes wollte sie angeblich zurück nach Russland fliegen, um Mama Vera zu besuchen. Doch sie machte sich nicht mehr auf die Reise.

Woran starb Zhanna Samsonova wirklich?

Die genaue, offizielle Todesursache der Foodbloggerin ist aber noch nicht bekannt. Die russische Influencerin lebte seit fünf Jahren in Malaysia. Jetzt versuche die Familie, den Leichnam der 39-Jährigen zurück nach Russland überführen zu lassen.

Die Mutter der 39-Jährigen war nicht mit ihrer Lebensweise einverstanden

Vera Samsonova war nicht mit der Lebensweise ihrer Tochter einverstanden gewesen. Sie habe bis zuletzt versucht, ihre Tochter von einer ausgewogenen Ernährung zu überzeugen. Auch Freunde machten sich Sorgen um Zhanna. "Ich lebte eine Etage über ihr und jeden Tag fürchtete ich, ihren leblosen Körper am Morgen zu finden. Ich überredete sie, sich behandeln zu lassen, aber sie hat es nicht geschafft", sagte ein Freund zu "Newsflash".