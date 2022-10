Schauspieler Peter Weck: Nach einem Schlaganfall kämpft er sich zurück

Große Sorge um den beliebten Schauspieler - wie es ihm jetzt geht.

Sein letzter Besuch in München liegt schon eine ganze Weile zurück - und auch sonst ist der beliebte Schauspieler Peter Weck (92, "Ich heirate eine Familie", "Unsere Pauker gehen in die Luft"), einer der größten Stars Österreichs, lange nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetaucht.

Pause von der Öffentlichkeit: Reha-Aufenthalt

Der Grund: Peter Weck hat Anfang des Jahres einen Schlaganfall erlitten. Er kam ganz plötzlich. Von einer Sekunde auf die andere konnte der gebürtige Wiener nicht mehr sprechen. Doch zum Glück überstand er den Schlaganfall, feierte seinen Geburtstag im August mit seiner Familie.

Peter Weck ist nach der Reha auf einen Rollstuhl angewiesen

Das Problem: Nach AZ-Informationen soll Peter Weck seine Reha, die ihm nach dem Schlaganfall angeraten worden war, immer wieder verschoben haben.

Jetzt endlich hat er die sechs Wochen Reha hinter sich gebracht (nachdem ihn seine Freundin Joanna Rzepa und seine Kinder gedrängt hatten) und ist wieder daheim in Wien. Allerdings ist er derzeit auf einen Rollstuhl angewiesen, weil er kaum gehen kann. Aber: Wecks Wille ist da, wieder gesund zu werden. Deshalb macht er täglich Übungen mit einem Physiotherapeuten.