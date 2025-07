Rosina Ostler, Zweisterne-Köchin und Champagner-Botschafterin für Krug, verwandelt die bescheidene Karotte in ein Gourmet-Meisterwerk. Das Event war der Auftakt zu einer Gourmet-Reihe.

"Es gibt Champagner und es gibt Krug", sagt Julien Morlat. Er ist Sommelier im Dallmayr-Restaurant Alois und freut sich über die enge Zusammenarbeit mit dem Champagnerhaus aus Reims. Die Krug-Kellermeisterin Julie Cavil ist gerade dabei, ihn und das ganze Alois-Team in Sachen Champagner-Feinheiten zu schulen. Denn seit kurzem ist die Zweisterne-Köchin Rosina Ostler offizielle Botschafterin, "Ambassade" von Krug.

Rosina Ostler: "Jetzt hab ich den kleinen Karotten-Doktor"

In der Vergangenheit hat die Kellerei eine Genuss-Reihe auf der ganzen Welt etabliert. Jedes Jahr stellt sie eine einzelne Zutat in den Mittelpunkt und ein renommierter Koch oder eine Köchin entwickelt feine Gerichte dazu. "Uns geht es um das Handwerk bei jeder Kreation. Beim Champagner kommt es auf jede einzelne Komponente an", sagt Julie Cavil.

So ist es auch mit den Zutaten in der Sterneküche. In diesem Jahr hat sich Krug entschieden, die Karotte in den Mittelpunkt zu stellen und Rosina Ostler mit der Aufgabe betraut, sie in verschiedenen Kombinationen scheinen zu lassen. Eine Herausforderung, fand die Alois-Köchin zwar, aber sie hat sie gerne angenommen. "Und jetzt hab ich den kleinen Karotten-Doktor", sagt sie und lacht.

Auch Sunny Randlkofer von Dallmayr freut sich über die Zusammenarbeit mit dem Champagnerhaus, erzählt sie der AZ. Sowohl das Restaurant als auch das Delikatessenhaus haben jetzt noch exklusivere Krug-Tropfen im Angebot.

Sunny Randlkofer (r.) freut sich über die neue Champagner-Botschafterin Rosina Ostler im Hause Dallmayr. © Gisela Schober

Münchner Promis greifen begeistert zur Karotte

Zum Startschuss luden die beiden Partner zum Event "Krug in the kitchen" in ein Kochstudio ein. In kleinen Workshops demonstrierten Rosina Ostler und Julie Cavil, was Champagner so besonders und wie man die Karotte zum Star auf dem Teller macht. Die AZ hat sich die Schürze umgebunden, fleißig Karotten eingelegt und Rosina Ostler auf die Finger geschaut. Karotte in allen Aggregatzuständen kombiniert die Alois-Köchin mit kaltgeräuchertem Nordseehummer, Wacholder und karamellisierter Hefe und zeigt, wie viel Aufwand hinter jeder einzelnen Komponente steckt.

Die Kombinationsmöglichkeiten sind unendlich. Karotte und Kaffee harmonieren zum Beispiel wunderbar. Herausgekommen ist dabei eine Karottenwaffel mit Forellenkaviar und geröstetem Kaffee. Ebenfalls ein Dreamteam: Karotte und Lavendel. Mit einer lila Urkarotte und gereiftem Quark in Szene gesetzt, war das auch optisch äußerst stimmig.

Neben Florian und Sunny Randlkofer haben auch jede Menge Menschen aus Kultur und Medien mitgemischt, darunter die Schauspieler Brigitte Hobmeier, Philip Froissant, Darya Birnstiel, Hannah-Chioma Ekezie und Alexander Mazza. Das Event war der Auftakt der im Herbst im Alois.