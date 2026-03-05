Schadenfroh: Bastian Schweinsteiger lacht über Sturz von Bruder Tobias

Unter Geschwistern neckt man sich: Damit sind auch die Fußballexperten Tobias und Bastian Schweinsteiger vertraut. Im gemeinsamen Skiurlaub kam es nun zu einem Sturz auf der Piste für Tobias – und der jüngere Bruder Bastian machte aus seiner Schadenfreude kein Geheimnis.

Für viele sind sie wohl hauptsächlich im Fußball beheimatet: Bastian Schweinsteiger (41) und sein älterer Bruder Tobias Schweinsteiger (43) standen viele Jahre auf dem Platz, ehe sie als Experten beziehungsweise Trainer neu durchstarteten. Doch die sportliche Familie war auch schon immer für den Wintersport zu begeistern. Nun weilten die Brüder zum Skifahren am "Wilden Kaiser" in Österreich – und Bastian filmte Tobias genau im richtigen Moment.

Bastian Schweinsteiger schadenfroh: "Und ich habe es gefilmt"

Bei schönstem Winterwetter ließen es sich die Schweinsteiger-Brüder in den vergangenen Tagen am "Wilden Kaiser" gut gehen. Ungefähr eine Stunde von München entfernt machten die Fußballexperten die weißen Pisten unsicher und gewährten auf Social Media Einblicke in ihren Skiurlaub.

In seiner Story teilte Bastian Schweinsteiger ein Video, das seinen älteren Bruder bei der Abfahrt zeigt. Als Tobias in einer Kurve von der Piste abkommt und stürzt, kann sich der filmende Bastian ein schadenfrohes Lachen nicht verkneifen: "Hahaha, hallo! Hallo! Da ist er mal wieder, hat er sich verabschiedet."

In seiner Story dokumentiert Bastian Schweinsteiger den Ski-Sturz seines Bruders. © instagram/bastianschweinsteiger

Dass es ihm gelungen ist, die Kamera genau im richtigen Moment auf seinen Bruder zu richten, erfüllt Bastian Schweinsteiger mit besonderer Freude: "Und wer hat es wieder gefilmt? Ich habe es gefilmt! Hahaha!" Ein harmloser Scherz unter Brüdern, denn: der Aufnahme nach zu urteilen, hat sich Tobias Schweinsteiger bei seinem Sturz nicht verletzt.

Der Sturz seines Bruders erfüllt Bastian Schweinsteiger mit einer schelmischen Schadenfreude. © instagram/bastianschweinsteiger

Bastian Schweinsteiger: "Würd so gern eigentlich wieder Rennen fahren"

Karrieretechnisch hätte sich Bastian Schweinsteiger übrigens auch eine Laufbahn im Wintersport vorstellen können. Denn wie er vor einigen Wochen im Gespräch mit "BR24Sport" betonte, wäre er gern Profi-Skifahrer wie sein Freund Felix Neureuther (41) geworden. Schweinsteiger erzählte: "Ich hab's auch Felix schon gesagt, ich würd so gern eigentlich wieder Rennen fahren und so. Das ist einfach ein Erlebnis, es stichelt einen an. Da hätte ich schon Lust drauf."

Süffisant hatte der 41-Jährige daraufhin gescherzt, Felix Neureuther könne sich glücklich schätzen, dass er sich letztendlich doch für den Fußball entschieden habe. Denn wären die Freunde auf der Skipiste als Rivalen aufeinandergetroffen, glaubt Schweinsteiger zu wissen: "Lieber Felix, da hätte vielleicht der ein oder andere Sieg nicht stattgefunden." Diese frechen, aber harmlosen Kommentare des Ex-Nationalspielers wissen Kumpel und auch Bruder sicher mit Humor zu nehmen.