Bastian Schweinsteiger zeigt Reue und macht auffällige Andeutungen. Er spricht über Kumpel Felix Neureuther und seine Karriere. Traf Schweinsteiger falsche Entscheidungen?

Beruflich könnte es für Bastian Schweinsteiger (41) nicht besser laufen. Wie bekannt wurde, verlängerte der einstige Profi-Kicker seinen Vertrag mit der ARD bis 2028 und bleibt dem Ersten als Fußballexperte erhalten. Im Privatleben von Schweinsteiger hingegen lief zuletzt nicht alles rosig. Der 41-Jährige und seine Frau Ana Ivanovic (38) trennten sich im Sommer 2025 – "unüberbrückbare Differenzen" wurden als Grund für das Liebes-Aus angegeben. Jetzt spricht Schweinsteiger über Reue und Entscheidungen.

Bastian Schweinsteiger zeigt Reue in Kitzbühel

Wie viele Promis zog es auch Bastian Schweinsteiger, gemeinsam mit Kumpel Felix Neureuther, nach Kitzbühel zum Hahnenkammrennen. Den Ex-FC-Bayern-Star und den ehemaligen Ski-Rennfahrer verbindet eine langjährige Freundschaft – sie kennen sich seit Kindheitstagen und standen schon als kleine Buben gemeinsam auf Skiern.

Tatsächlich hatte Schweinsteiger damals große Aussichten auf eine Karriere im Wintersport. In Jugendjahren orientierte sich der einstige FC-Bayern-Kicker um, fokussierte sich uneingeschränkt auf den Fußball. War das eine falsche Entscheidung? In einem Interview mit "BR24Sport" betont der 41-Jährige, er bereue es, kein Skifahrer geworden zu sein.

"Ich hab's auch Felix schon gesagt"

Schweinsteiger meint: "Ich hab's auch Felix schon gesagt, ich würd so gern eigentlich wieder Rennen fahren und so. Das ist einfach ein Erlebnis, es stichelt einen an. Da hätte ich schon Lust drauf."

In seiner Freizeit zieht es den einstigen Profi-Kicker auch heute noch auf die Piste und er duelliert sich zum Spaß mit Felix Neureuther. Hat er gegen den 13-fachen Weltcupsieger eine Chance? Schweinsteiger muss zugeben, Neureuther sei schneller: "Seitdem wir unsere Sportkarrieren getrennt haben, ist das schon der Felix, ganz klar. Unfassbar, wie er auf den Skiern steht."

Kampfansage an Felix Neureuther: "Wär eng geworden"

In einem anderen Interview mit " " scherzt der einstige Fußballer, Neureuther könne sich glücklich schätzen. Denn hätte sich Schweinsteiger für eine Karriere im Skisport entschieden, "wär's eng geworden für Felix". Der Ex-Kicker witzelt: "Also lieber Felix, da hätte vielleicht der ein oder andere Sieg nicht stattgefunden." Eine nicht ganz ernst gemeinte Kampfansage von einem Kumpel zum anderen.

Brüder im Geiste: Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger sind seit Kindheitstagen befreundet. © imago/GEPA pictures

Klar ist, Felix Neureuther und Bastian Schweinsteiger schätzen ihre Freundschaft sehr. Neureuther schwärmt, sein Kumpel habe "so ein großes Herz". Die beiden verstehen sich wie Brüder – dass sie sich auch heute noch so nahestehen, spricht Bände.