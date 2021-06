"Sat.1"-Moderatorin Vanessa Blumhagen hat geheiratet: Jetzt plaudert sie Hochzeitsdetails aus

Vanessa Blumhagen ist unter der Haube: Die "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin hat ihren Freund geheiratet. Jetzt hat sie private Details der Trauung ausgeplaudert und auch die ersten Hochzeitsfotos präsentiert.

Seit Jahren steht Vanessa Blumhagen für das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" bereits vor der Kamera. Mittlerweile ist die VIP-Expertin selbst zu einem Promi geworden, auf Instagram folgen ihr über 180.000 Menschen.

Vanessa Blumhagen ist verheiratet und zeigt Hochzeitsfotos

Zahlreiche Fans hatten es bereits vorab gemunkelt, jetzt hat die 43-Jährige die wundervolle Nachricht selbst verkündet: Sie hat ihren Freund Jan geheiratet. Auf Instagram präsentiert sie Fotos der geheimen Trauung und schreibt dazu: "Ich könnte noch ewig weitermachen, Bilder von unserer Hochzeit zu posten. Aber ich will ja niemandem auf die Nerven gehen."

Vanessa Blumhagen verrät: So lief ihr Hochzeitstag ab

Mit " " hat Vanessa Blumhagen über ihren besonderen Tag gesprochen und auch private Details verraten. Über ihren Ehemann sagt sie: "Ich habe mich bei Jan von Anfang an angekommen und Zuhause gefühlt. Aber seit Samstag ist dieses wunderschöne Gefühl noch stärker geworden."

Die "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin beschreibt die Trauung als "Tag so voller Liebe, Lachen und Glück". Vor allem die Reden ihrer Gäste haben bei ihr für Gänsehautmomente gesorgt. "Mein Mann, meine Schwiegermutter und mein Vater haben so wunderschöne Worte gefunden, dass alle Gäste und natürlich auch ich Tränen in den Augen hatten."

Vanessa Blumhagen sagt Ja: "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Crew gratuliert

Neben zahlreichen Promi-Freunden, die auf Instagram zur Hochzeit gratulieren, freut sich auch das Team des "Sat. 1 Frühstücksfernsehen" mit Vanessa Blumhagen. "Wir gratulieren von ganzem Herzen!", schreiben die Kollegen zu einem Foto der Expertin in einem weißen Kleid mit Lochstickerei.

Wer ist der Freund von Vanessa Blumhagen?

Ihr Privatleben hält Vanessa Blumhagen weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Trotzdem präsentierte sie im Juli 2020 den Mann an ihrer Seite. Was Jan beruflich macht, ist nicht bekannt.

Dass die beiden heiraten wollten, hatte Vanessa Blumhagen im November 2020 auf Instagram bestätigt. Dazu postete sie ein Kussfoto mit ihrem Freund, zeigte stolz ihren Verlobungsring und schrieb dazu: "Aus vollem Herzen: JA!"