Mit Ehemann und Kindern ist Alina Merkau vorübergehend nach Ibiza ausgewandert, ihren Job beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" führt sie aber dennoch fort. Am Set des Morgenmagazins hat sie nun über Sorgen gesprochen, die sie in Bezug auf ihren Sohn plagen.

Als Mutter ist ein sorgenfreies Leben eigentlich gelaufen – davon kann auch Alina Merkau ein Lied singen. Die Moderatorin vom "Sat.1 Frühstücksfernsehen" hat mit Ehemann Rael Hoffmann zwei gemeinsame Kinder. Tochter Rosa kam 2016 auf die Welt, Sohn Carlo folgte 2021. Obwohl ihr Jüngster erst vier Jahre alt ist, sorgt sich die Promi-Mama bereits jetzt über ein gefährliches Hobby, das er vielleicht bald ergreifen könnte.

Kinder im Motorsport: "Frühstücksfernsehen"-Moderatorin sorgt sich

Am Montagmorgen (3. November) präsentierte Alina Merkau im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" einen Beitrag, der ihr Herz sicherlich höher schlagen ließ. Dabei ging es um zwei Geschwister, die sich für den Motorsport begeistern – allerdings mit einem kleinen Haken: Die beiden sind noch Kinder. Die achtjährige Sophie fährt gerne schnell auf vier Rädern, während sich ihr sechsjähriger Bruder Leo bereits auf einem Mini-Motorrad fortbewegt.

Für Alina Merkau sind die Aufnahmen von den rasenden Kindern nur schwer zu ertragen. "Wir haben heute zwei Kids hier in der Sendung, die Motorsport machen – und zwar richtig gefährlichen Motorsport", meldet sie sich in der Instagram-Story des Morgenmagazins zu Wort. "Die Eltern supporten das auch, was ich natürlich toll finde."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Alina Merkau spricht Klartext: "Das ist mein persönlicher Albtraum"

Dennoch gibt es für die Moderatorin ein großes "Aber", wenn sie dabei an ihre eigenen Kinder denkt. Vor allem mit Blick auf Sohn Carlo plagen Alina Merkau bereits jetzt Sorgen. "Aber das ist ja mein persönlicher Albtraum, dass mein Sohn mir sagt, dass er auf ein Motorrad steigen oder aus einem Flugzeug springen will." Ihr Fazit und ihr Wunsch an die Zukunft lautet daher: "Ich hab wirklich Angst davor. Hoffentlich wird er ganz zart, weil er immer nur Bücher lesen will."

Noch muss sich die Moderatorin vom "Sat.1 Frühstücksfernsehen" noch keine Sorgen um die Hobbys ihrer Kinder machen. Die Familie lebt inzwischen vorübergehend auf Ibiza. "Es macht total Spaß, das gemeinsam hinzukriegen. Ohne Familie hätte ich mich das nie getraut", sagte sie dazu kürzlich im Interview mit " ". Für ihren TV-Job reist Alina Merkau dennoch regelmäßig nach Deutschland und will 2026 mit der ganzen Familie wieder zurückkehren.