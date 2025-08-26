Auswanderung: "Frühstücksfernsehen"-Star Alina Merkau klärt Missverständnis auf

Seit 2014 moderiert Alina Merkau für das "Sat. 1-Frühstücksfernsehen". Doch jetzt hat sie verraten, Deutschland für ein Jahr den Rücken gekehrt zu haben. Was ist über Ehemann und Kinder bekannt? Und bedeutet ihr Umzug das Ende beim "Frühstücksfernsehen"?

Jeden Morgen informiert Alina Merkau Tausende Zuschauer beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen" über das aktuelle Weltgeschehen, die neuesten Trends und die heißesten Promi-Skandale. Allerdings lebt sie mit ihrer Familie seit Neuestem nicht mehr in Deutschland.

Welche Auswirkungen hat das für ihren Job bei Sat.1? Und wie sieht ihr Leben eigentlich abseits der Kameras aus?

Alina Merkau hat Deutschland verlassen: Neuer Lebensmittelpunkt auf Ibiza

Wie die sympathische Moderatorin am 24. August 2025 bekanntgegeben hat, lebt sie aktuell nicht mehr in Deutschland. Alina Merkau ist mit ihrer Familie vorerst nach Ibiza ausgewandert. Über das Abenteuer schreibt sie auf Instagram: "Leute wir haben's getan. Nach langer Vorbereitung verlassen wir heute für ein Jahr Deutschland und verlagern den Lebensmittelpunkt nach Ibiza."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Abschied vom "Frühstücksfernsehen"? Alina Merkau klärt Missverständnis auf

Bedeutet das etwa auch, dass Alina Merkau ihren Job beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen" an den Nagel hängt? Ihre Fans können beruhigt sein, denn die Moderatorin stellt klar: "Natürlich bleibe ich beim Frühstücksfernsehen! Niemals würde ich das sein lassen."

Vom Strand in Ibiza meldete sie sich zwei Tage nach ihrem Umzug und machte erneut deutlich, dass das beliebte Morgenmagazin weiterhin ein Teil ihres Lebens darstellen wird: "Dass das 'Frühstücksfernsehen' bleibt, das stand immer außer Frage. Da gab es, glaube ich, ein paar Missverständnisse. [...] Aber das 'Frühstücksfernsehen', das würde ich mir niemals nehmen lassen." Sie wolle alle paar Wochen von Ibiza nach Berlin reisen, erklärte die sympathische Moderatorin.

Ehemann Rael: Das ist der Partner von Alina Merkau

Im Oktober 2018 hat Alina Merkau ihren langjährigen Freund Rael Hoffmann standesamtlich geheiratet. Statt klassischem Brautkleid entschied sich die Moderatorin für einen außergewöhnlichen Look mit weißem Rock und transparentem, bauchfreiem Top. Auch ansonsten fiel die Feier eher entspannt und unkonventionell aus: Nach der Trauung gab es Schampus und Burger in der Wohnung des Paares.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Alina Merkau und Rael Hoffmann sind seit 2013 ein Paar

Die Liebe der beiden ist auf jedem der wenigen gemeinsamen Instagram-Fotos deutlich zu spüren. Im Juni 2020 schrieb Alina zum siebten Jahrestag: "Nach 3 Monaten zusammengezogen, nach 3 Jahren Rosa bekommen und seit 2 Jahren verheiratet. Es bleibt für immer: Wie Wind und Meer."

Hoffmann ist gelernte Marketingspezialist und CEO von "pilaMe", einem Anbieter für Online-Pilates-Training.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Alina Merkau hat ihr zweites Kind auf die Welt gebracht

Schon zwei Jahre vor ihrer Hochzeit, im Jahr 2016, bekam Alina Merkau mit Rael Hoffmann ihre Tochter Rosa. Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sie gerne ihren Alltag mit Mann und Kind – scheint dabei aber genau darauf zu achten, dass nie das Gesicht ihrer Tochter zu sehen ist.

Im Februar 2021 verkündete die Frühstücksfernsehen-Moderatorin ihre zweite Schwangerschaft und präsentierte ihren Babybauch. Und veröffentlichte auch ein Pärchen-Foto mit ihrem Rael: "Schon schwanger, aber noch nicht gewusst." Im August 2024 kam ihr Sohn Carlo auf die Welt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Alina Merkau: Kindheit und Karriere beim Frühstücksfernsehen

Alina Merkau wurde am 21. März 1986 in Berlin geboren. Schon als Kind machte sie ihre ersten Schritte vor der Kamera: Seit 1996 ist sie als Schauspielerin tätig. Unter anderem spielte sie bis 2004 in der ARD-Vorabendserie "Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen" die Rolle der Nina Sommerfeld. Auch nach ihrem Abitur blieb sie der Branche treu und studierte Angewandte Medienwirtschaft und Media Acting.

Ihre Anfänge als Moderatorin machte sie mit einem Volontariat bei dem Berliner Radiosender Kiss FM, 2014 wurde sie dort für ihre Sendung "FaceTALK mit Lukas und Alina" sogar mit dem Crossmedia Preis ausgezeichnet. Nach weiteren Stationen beim Radio landete sie im Oktober 2014 schließlich beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen", welches sie bis heute zusammen mit Matthias Killing, Marlene Lufen und Daniel Boschmann moderiert.