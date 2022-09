Sascha Mölders und Ehefrau Ivonne: Hat das "Sommerhaus"-Paar Kinder?

Ex-Löwen-Stürmer, die ehemalige "Wampe von Giesing" Sascha Mölders und seine Frau Ivonne sind 2022 Teil der siebten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars". Doch wie tickt das Fußballer-Paar eigentlich privat?

Fans des TSV 1860 München dürfte der einst gefeierte "Fußballgott" Sascha Mölders nach wie vor ein Begriff sein. 2022 ging es für den Stürmer jedoch nicht aufs Spielfeld, sondern ins Sommerhaus. AZ zeigt, wie es bei ihm und seiner Frau Ivonne privat läuft.

Der gebürtige Essener Sascha Mölders begann seine Fußballkarriere in seiner Heimatstadt bei der SG Essen-Schönebeck, anschließend zog es ihn zu Schwarz-Weiß Essen. Im Herrenbereich lief er erstmals für den damaligen Bezirksligisten DJK Wacker Bergeborbeck auf. Nach zwei weiteren Spielzeiten bei Schwarz-Weiß verschlug es ihn zu seiner ersten Profistation – dem MSV Duisburg.

Sascha Mölders: Tor gegen den großen FC Bayern

Über Rot-Weiss Essen und den FSV Frankfurt landete er schließlich beim Bundesligisten FC Augsburg – wo ihm das wohl bedeutendste Tor seiner Karriere gelang. Sascha Mölders besiegelte im Trikot des FCA mit seinem Tor die erste Niederlage des zu diesem Zeitpunkt seit 53 Spielen ungeschlagenen FC Bayern.

Sascha Mölders lief mehr als fünf Jahre für den TSV 1860 auf. © IMAGO / Sven Simon

Die "Wampe von Giesing": Über fünf Jahre Stürmer des TSV 1860 München

Nach seiner Zeit beim FCA wechselte Mölders nach einer halbjährigen Leihe zum TSV 1860 München – und stieg mit dem Verein prompt aus der zweiten Bundesliga in die Regionalliga Bayern ab. Er blieb den Sechzgern dennoch treu und spielte sich in die Herzen der Fans, stieg mit den Löwen in die 3. Liga auf.

Erst gefeiert als "Fußballgott" und "Die Wampe von Giesing" – ein Titel, der aus einem Foto resultierte, auf dem sein Bäuchlein während eines Seitfallziehers zu sehen war – nahm seine Karriere nach über fünf Jahren jedoch ein unrühmliches Ende. Nachdem er seinen Sonderstatus etwas zu sehr ausgereizt hatte, wurde der Stürmer vom Verein suspendiert. Kurz darauf wurde sein Vertrag bei den Münchnern aufgelöst. Bei der SG Sonnenhof-Großaspach war er bis Sommer als Spielertrainer tätig – aktuell läuft er für den TSV Landsberg auf.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Sascha Mölders und Frau Ivonne als Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Stars"

2022 nahmen Sascha und seine Frau Ivonne Mölders beim "Sommerhaus der Stars" teil. Die RTL-Promi-Show wurde bereits im Frühjahr aufgezeichnet (Achtung, Spoiler). Seit dem 7. September läuft die Sendung immer mittwochs und sonntags bei RTL um 20.15 Uhr, bei RTL+ ist die jeweilige Folge ein paar Tage früher zu sehen. In der sechsten Folge war für die beiden Schluss, sie wurden von ihren Mitkandidaten rausgewählt.

Privatleben von Sascha Mölders: Ivonne war schon seine Freundin in der Jugend

2006 wechselte Mölders zum MSV Duisburg und kickte für die zweite Mannschaft. Wenig später lernte der Fußballspieler Ivonne kennen, die damals die F-Junioren dort trainiert hatte. Kennengelernt haben sich der Kicker und die Trainerin auf dem Fußballplatz.

Sascha und Ivonne Mölders: Erstes Kind mit 15 Jahren

Schon mit 15 Jahren wurde der heute 37-jährige Kicker zum ersten Mal Vater. Insgesamt haben Ivonne und Sascha Mölders vier Kinder: die Söhne Noah und Lio und die beiden Töchter Renne und Joy. Zehn Jahre liegen zwischen dem ältesten und dem jüngsten Kind.