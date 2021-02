Sascha Gaugel ist tot: Promi-Designer stirbt mit 46 Jahren

Sascha Gaugel wurde leblos in seinem Badezimmer aufgefunden. Der Stylist und Designer wurde nur 46 Jahre alt.

Sein plötzlicher Tod schockiert. Promi-Designer Sascha Gaugel starb völlig unerwartet mit nur 46 Jahren. Sein Lebensgefährte Kalle Hildinger hat ihn am Mittwochmorgen tot im Bad des gemeinsamen Hauses gefunden. Woran er starb, ist noch nicht geklärt. Laut "Bild" hatte Gaugel Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System.

Tod im Badezimmer: Partner fand Sascha Gaugel

"Sascha, der wunderbare Mann an meiner Seite, der stärkste Mann, den ich kenne, auf einmal ist er weg. Gestern noch war alles wie immer. Ein Jahrzehnt waren wir so glücklich, erfolgreich, nichts und niemand konnte uns aufhalten. Ich bin fassungslos", so sein Partner zu "Bild".

Helene Fischers Bambi-Kostüm stammte von Gaugel

Sascha Gaugel war der Mann hinter vielen glitzernden und auffälligen Kostümen deutscher Show-Stars. Legendär war sein Dress, den Schlagersängerin Helene Fischer 2013 beim Bambi trug. Zuletzt schneiderte er ihr Pailletten-Kleid für ihre ZDF-Weihnachtsshow. "Ich fühle mich in seinen Kleidern immer sehr wohl und sie repräsentieren mich am besten", sagte Fischer einst.

Helene Fischer in einer Kreation von Sascha Gaugel beim Bambi 2013. © dpa/Michael Kappeler

Sophia Thomalla ist in "Schockstarre"

Auch Sophia Thomalla trauert um ihren Freund. "Sascha war nicht nur mein Stylist seit fast 10 Jahren, sondern gehörte, zusammen mit seinem Partner Kalle, auch zu meinen engsten Vertrauten. Sorgen wurden geteilt, es wurden zusammen Familienfeste gefeiert und es wurde jede Menge gelacht. Die Nachricht trifft mich wie ein Schlag und ich befinde mich nach wie vor in Schockstarre. Meine Gedanken sind zutiefst bei Kalle und der Familie."

Andrea Berg, die jahrelang mit Gaugel zusammenarbeitete, ist tief betroffen. "Sascha war nicht nur der beste Designer, sondern auch ein toller Mensch, an dem ich mich festhalten konnte und der mich stark gemacht hat", sagt sie "Bild".