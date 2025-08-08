Sarah Thonig privat: So tickt sie abseits von "Die Rosenheim-Cops"

Ab 2026 übernimmt Sarah Thonig bei "Die Rosenheim-Cops" die Nachfolge von Zuschauerliebling Marisa Burger. Mit der neuen Aufgabe wächst auch das Interesse an ihrem Privatleben. Was ist über die Schauspielerin bekannt? Ist sie verheiratet oder Single?

Es ist ein großes Erbe, dass Sarah Thonig mit der 26. Staffel von "Die Rosenheim-Cops" antreten wird. Aktuell wird zwar erst die 25. Staffel gedreht, aber schon jetzt steht fest: Mit dem Abschied von Marisa Burger als "Miriam Stockl" übernimmt Thonig die Nachfolge des Serien-Lieblings. Wie tickt die Schauspielerin eigentlich privat? Die AZ hat ihren Werdegang und ihr Leben abseits der Kameras unter die Lupe genommen.

Karriere-Start als Kind: Mit elf Jahren spielte Sarah Thonig erste TV-Rolle

Bereits mit elf Jahren spielte Sarah Thonig ihre erste Rolle in einem Film. Gemeinsam mit Gaby Dohm ("Die Schwarzwaldklinik") und Thure Riefenstein ("Die Wanderhure") drehte sie die TV-Komödie "Heiraten macht mich nervös". Am Set traf sie auf einen besonderen Schauspieler, mit dem sie Jahre später erneut vor der Kamera stand: "Rosenheim-Cops"-Star Alexander Duda.

Mit Alexander Duda drehte Sarah Thonig bereits im Alter von elf Jahren einen TV-Film © imago/Sven Simon

"Im Alter von elf Jahren durfte ich bereits mit Alexander im Film 'Heiraten macht mich nervös' spielen, meine erste Rolle beim Film. Ich war richtig stolz, dass ich jemanden, mit dem ich schon vor der Kamera stand, im Fernsehen sehe", sagte sie 2024 im Interview mit " ".

So kam Sarah Thonig zu ihrer Rolle bei "Die Rosenheim-Cops"

Elf Jahre später durfte sie dann für "Die Rosenheim-Cops" vorsprechen – und ergatterte die Rolle der Empfangsdame "Christin Lange". "Als ich damals zum Casting eingeladen wurde und der Anruf kam, dass ich die Rolle bekommen habe, war ich richtig sprachlos. Ich habe mit 22 dort angefangen, bin heute 32. Dabei kommt es mir gar nicht so lange vor – obwohl ich in und mit dieser Zeit auch erwachsen geworden bin."

Sarah Thonig, hier an der Seite von Ursula Maria Burkhart, spielt seit 2015 bei "Die Rosenheim-Cops" mit. © ZDF/Bojan Ritan

"Es gabat a Leich": Übernimmt Sarah Thonig den ikonischen "Rosenheim-Cops"-Satz?

Ab 2026 wird Sarah Thonig nicht mehr am Empfang der Rosenheimer Polizeistation stehen, sondern den Schreibtisch von Kollegin Marisa Burger übernehmen. Die Fußstapfen, in die die Münchnerin damit tritt, sind groß, wie sie selbst im Juli 2025 der AZ verriet: "Was Marisa in den letzten 25 Jahren geleistet hat, ist einfach unglaublich und wahnsinnig bewundernswert!"

Marisa Burger (l.) verlässt "Die Rosenheim-Cops", Sarah Thonig (r.) übernimmt die Nachfolge. © ZDF/Bojan Ritan

Mit den Worten "Es gabat a Leich" prägte Marisa Burger die "Rosenheim-Cops" wie kein anderer Star. Ob "Christin Lange" den ikonischen Satz von "Miriam Stockl" übernehmen wird? Das kann sich die Münchnerin bislang nicht vorstellen: "Dieser Satz ist, wahrscheinlich wie kaum ein anderer in der deutschen Fernsehlandschaft, mit Marisa verknüpft."

Sarah Thonig privat: Hat sie einen Partner und Kinder?

Auf Instagram gibt Sarah Thonig gerne Einblicke in ihre Arbeit am Set. Ab und an zeigt sie auch private Schnappschüsse, wie ein Ausflug in die Berge oder ein gemeinsamer Trip nach Prag mit Freundinnen.

Dennoch gibt sie nicht viel über ihr Leben abseits der Kameras preis. Einen Partner an ihrer Seite hat sie bislang nicht öffentlich präsentiert, auch über Kinder ist bislang nichts bekannt. 2018 drehte sie allerdings für "Die Rosenheim-Cops" mit Schauspiel-Kollege Patrick G. Boll, was für ordentlich Getuschel sorgte. Über die Zusammenarbeit sagte sie augenzwinkernd: "Ja, ist doch schön, wenn man sich schon kennt und zusammen arbeiten darf."