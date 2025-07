Neue Folgen von "Die Rosenheim-Cops" vor TV-Ausstrahlung: Start der 25. Staffel bekannt

Die Dreharbeiten zur 25. Staffel "Die Rosenheim-Cops" sind längst gestartet, aber jetzt steht auch der Termin für die TV-Ausstrahlung. Wann laufen die brandneuen Folgen online und im ZDF?

Es dürfte die meist erwartete Staffel von "Die Rosenheim-Cops" werden, denn es ist die letzte mit Marisa Burger in ihrer Paraderolle als Polizeisekretärin "Miriam Stockl". Bislang hielt sich das ZDF mit Details zu den neuen Folgen zurück. Jetzt wurde endlich das Startdatum der Ausstrahlung bekannt. Für Fans gibt es aber auch die Möglichkeit, die Episoden der 25. Staffel noch vor der TV-Premiere zu schauen.

Startschuss zur 25. Staffel "Die Rosenheim-Cops": Wann die neuen Folgen im TV laufen

Welche spannenden Fälle werden bald von den "Rosenheim-Cops"-Kommissaren "Sven Hansen", "Kilian Kaya", "Anton Stadler" und "Julia Beck" gelöst und in welche lustigen Verstrickungen geraten die Kollegen im Büro? Was in den neuen Folgen passieren wird, ist bislang ein gut gehütetes Geheimnis. Allerdings wurde nun vom Sender ZDF mitgeteilt, wann die 25. Staffel im TV läuft.

Vor ein paar Wochen hieß es noch, dass die neuen Folgen "voraussichtlich im Herbst" 2025 ausgestrahlt werden. Jetzt hat der Sender ein konkretes Datum genannt: Ab dem 7. Oktober zeigt das ZDF die 25. Staffel jeden Dienstag um 19.25 Uhr. Ob dieser Zeitpunkt ganz bewusst gewählt wurde? Immerhin endet nur zwei Tage vorher das 190. Oktoberfest und damit auch der Wiesn-Ausnahmezustand in München. Fans aus Bayern dürften dann mehr Zeit fürs Fernsehen haben.

Online ansehen: 25. Staffel "Die Rosenheim-Cops" ab 30. September in Mediathek

Wer nicht bis zum 7. Oktober warten möchte, hat die Möglichkeit, die neuen Episoden von "Die Rosenheim-Cops" noch vor TV-Ausstrahlung zu schauen. Wie das ZDF weiter mitteilt, startet die Veröffentlichung im Stream bereits eine Woche früher. "Die neuen Folgen der Vorabendserie 'Die Rosenheim-Cops' starten ab 30. September 2025 in Web und App des ZDF", schreibt der Sender hierzu.

Wer bis dahin nicht genug von der bayerischen Krimi-Serie bekommen sollte, kann bis dahin viele alte Folgen im Stream schauen. Allerdings sind nicht alle Episoden von "Die Rosenheim-Cops" online verfügbar, es startet erst bei Staffel 8. "Nach Rücksprache mit der Redaktion sind es lizenzrechtliche Gründe, weshalb nicht alle Folgen und Staffeln verfügbar sind", teilte eine Sendersprecherin der AZ auf Anfrage mit. Das bedeutet, dass das ZDF keine Rechte besitzt, die Staffeln 1 bis 7 online zu zeigen.