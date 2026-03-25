Sarah Thonig plötzlich "Rosenheim-Cops"-Kommissarin: Das steckt hinter dem ZDF-Patzer

Plötzlich ist Sarah Thonig bei "Die Rosenheim-Cops" statt der Empfangsdame eine Kommissarin. Das Stammpublikum dürfte von dieser eher unfreiwilligen Beförderung ihrer Figur "Christin Lange" sehr überrascht sein. Was steckt dahinter?

Sarah Thonig wird bald den Posten von Marisa Burger bei "Die Rosenheim-Cops" übernehmen. Doch zuvor wurde sie fälschlicherweise zur Kommissarin gemacht.

Die TV-Ausstrahlung der neuen Folgen von "Die Rosenheim-Cops" geht am Dienstagabend (24. März) zu Ende, denn die 25. Staffel wird kurz vor dem Finale unterbrochen. Der bereits angekündigte Ausstieg von Marisa Burger als "Miriam Stockl" wird erst im Herbst 2026 gezeigt, wie das ZDF der AZ mitgeteilt hat. Dann darf auch endlich Sarah Thonig in der Rolle der "Christin Lange" ins Sekretariat der Rosenheimer Polizeistation wechseln und "Stockls" Nachfolge antreten. Doch vorab überrascht die Produktion mit einer spontanen Beförderung.

Sarah Thonig wird plötzlich zur Kommissarin in Rosenheim

Eigentlich sitzt Sarah Thonig bei "Die Rosenheim-Cops" mit Schauspiel-Kollegin Ursula Maria Burkhart am Empfang und weist den Gästen den Weg in die Büros. Doch am Montagnachmittag (23. März) war ihre Figur "Christin Lange" für einen kurzen Moment plötzlich eine Kommissarin. Auf Instagram kündigte die Produktion die TV-Ausstrahlung der letzten neuen Episode "Von Bienen und Blind Dates" an. Darin erhält die Empfangsdame "rätselhafte Nachrichten von einem heimlichen Verehrer".

Sarah Thonig mit Ursula Maria Burkhart und Paul Brusa in der neuen Folge "Die Rosenheim-Cops". © ZDF/Linda Gschwentner

Die Community der Serie ist allerdings über ein Detail der Ankündigung sehr verwundert. "Wer ist Kommissar Lange?", will etwa ein Zuschauer wissen.

Marisa Burgers Nachfolgerin: Irrtum rund um Sarah Thonig

Ein weiterer moniert: "Frau Lange ist doch die Kollegin an der Info. Dass sie Kommissarin ist, ist mir auch neu." Wird im Hintergrund etwa an einem weiteren Aufstieg von Sarah Thonigs Rolle in "Die Rosenheim-Cops" gewerkelt, noch bevor sie den Job von Marisa Burger übernommen hat? Die AZ weiß: Beunruhigte Fans können aufatmen, denn es handelt sich dabei um einen Fehler.

Fehler bei "Die Rosenheim-Cops": Produktion greift heimlich ein

"Christin Lange" ist nicht "Kommissarin Lange". Der Irrtum wurde heimlich korrigiert. Inzwischen ist von der fälschlichen Beförderung von Sarah Thonigs Rolle nichts mehr zu lesen. Stattdessen sind "Sven Hansen" und "Kilian Kaya" wieder die gewohnten Kommissare der Serie.

Ob Thonig selbst von ihrer "neuen" Position erfahren hat? Das ist eher unwahrscheinlich, denn der AZ verriet sie im Sommer 2025: "Ehrlich gesagt, versuche ich aktuell weniger Zeit in den sozialen Netzwerken zu verbringen. Heutzutage hängt man ja häufig allein beruflich superviel am Handy oder Laptop – da bemühe ich mich gerade, wenigstens privat weniger Zeit mit Instagram & Co. zu verdaddeln."

Wann genau es mit den letzten Folgen der 25. Staffel weitergeht, bleibt abzuwarten. Bislang wurde noch kein konkretes Datum genannt. Lediglich der Herbst 2026 ist als Sende-Zeitraum bekannt.