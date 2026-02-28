Ausstieg von Marisa Burger bei den "Rosenheim-Cops": Jetzt ist doch alles anders

Der Abschied von Marisa Burger als "Miriam Stockl" naht – oder etwa doch nicht? Wie die Produktion von "Die Rosenheim-Cops" jetzt mitteilt, läuft die letzte Folge mit der beliebten Polizeisekretärin erst im Herbst 2026. Die AZ weiß, was dahinter steckt.

Marisa Burger in ihrer Paraderolle in "Die Rosenheim-Cops". Lange wird man "Miriam Stockl" aber nicht mehr bei der Arbeit zuschauen können.

"Es gabat a Leich!" Dieser Satz sollte in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" in den nächsten Wochen eigentlich zum letzten Mal fallen. Schauspielerin Marisa Burger hat ihre Rolle "Miriam Stockl" an den Nagel gehängt und ist ausgestiegen. Ihr letzter Auftritt wurde längst abgedreht. Doch jetzt teilt die Produktion plötzlich mit: Ihr Finale wird erst im Herbst 2026 ausgestrahlt.

Zum Start der neuen "Rosenheim-Cops"-Staffel: "Miriam Stockl"-Abschied erst im Herbst

Wie mehrere Medien, darunter auch die AZ, berichteten, sollte ihr Ausstand eigentlich in den letzten Folgen der 25. Staffel gezeigt werden. Doch jetzt kommt alles anders. Auf Anfrage der AZ wurde bestätigt, dass die Abschiedsepisode von "Miriam Stockl" zum Start der 26. Staffel im TV gezeigt wird. "Hier können sich die Fans auf die Beförderung von Frau Lange (Sarah Thonig) freuen", teilt eine Sprecherin mit.

Aber was steckt dahinter? Bei Serien-Produktionen ist es nicht unüblich, dass einzelne Folgen in eine neue Staffel geschoben werden können. Aufgrund von Programm-Änderungen, etwa durch sportliche Großereignisse wie kürzlich die Winter-Olympiade, kann sich der Zeitplan verschieben. Daher werden die letzten Folgen "Die Rosenheim-Cops" mit Marisa Burger nun erst im Herbst 2026 gezeigt. Ein genauer Ausstrahlungstag steht allerdings noch nicht fest.

Letzter Auftritt als "Miriam Stockl": Das ist zum Ausstieg von Marisa Burger geplant

Wie bereits vor einigen Monaten bekannt wurde, verlässt Marisa Burger die Serie auf eigenen Wunsch. Ihren letzten Drehtag hatte die Schauspielerin im Oktober. Wie wird ihre Figur "Miriam Stockl" ausscheiden? In der AZ hatte sie eine klare Andeutung gemacht.

Ein Serien-Tod von "Miriam Stockl" würde weniger schön für die Zuschauer ausfallen, denn dann ginge die Zeit von Marisa Burger mit einem gewaltigen Knall zu Ende. Marisa Burger sagte im Oktober 2025 auf dem AZ-Sofa im Deutschen Theater: "Meine Rolle wird lebendig aus der Serie herauskommen. Und ich, oder vielmehr die Frau Stockl, darf so blühen, wie sie noch nie in 25 Jahren geblüht hat." Läuten bei den "Rosenheim-Cops" die Hochzeitsglocken oder wird Stockl ganz im Alleingang einen Mord aufklären?

Andeutung: Zieht "Miriam Stockl" nach Australien?

In der Folge "Jagd auf Stockl" (TV-Ausstrahlung am 10. März) steht die von Marisa Burger gespielte Figur im Mittelpunkt – die Episode könnte Hinweise auf den endgültigen Abschied beinhalten. Sie lernt auf einer After-Work-Party einen smarten Australier kennen. Dabei handelt es sich um einen Headhunter, der sie in sein Heimatland abwerben will. Was die Polizeisekretärin nicht weiß: Der sympathische Mann könnte in einen Mordfall verwickelt sein.

Wie Burger bereits selbst angedeutet hatte, findet "Miriam Stockl" am Ende von "Die Rosenheim-Cops" möglicherweise ihr persönliches Glück. Die Zeichen stehen wohl ganz auf Aufbruch in eine neue Zukunft – da würde eine Auswanderung nach Australien gut passen. Doch bis Klarheit herrscht, müssen Fans noch bis zur TV-Ausstrahlung ihrer allerletzten Folge warten.

Marisa Burger: Deshalb steigt sie bei "Die Rosenheim-Cops" aus

Warum hat Marisa Burger ihre "Miriam Stockl" hinter sich gelassen? "Es war ein Prozess von mehreren Jahren und wirklich vielen Überlegungen. So eine Rolle gibt man schließlich nicht einfach so auf", sagte sie in der AZ. "Aber ich habe mir gedacht: 25 Jahre ist eine richtig schöne Jubiläumszahl."

Marisa Burger stellte sich den Fragen von AZ-Chefredakteur Michael Schilling und Unterhaltungs-Chef Steffen Trunk auf dem AZ-Sofa im Barocksaal des Deutschen Theaters. © Daniel von Loeper

Beruflich hat Marisa Burger noch viel vor – damit war die Entscheidung getroffen. "Ich habe mir selbst die Frage gestellt: Was will ich als Marisa Burger eigentlich als Schauspielerin und Künstlerin noch erreichen?" Wie sie im Gespräch mit der AZ betonte, wolle sie sich von einer ganz anderen Seite kennenlernen. "Und jetzt habe ich noch die Kraft und die Lust und auch den Mut, noch einmal neue Sachen anzugehen."

Neuer Job für Marisa Burger: So geht es für sie weiter

Was hat Marisa Burger nach ihrem Abschied vom erfolgreichen Krimi-Format nun vor? Geht es für sie erst einmal entspannt in den Urlaub oder gar auf Weltreise? Der AZ sagte sie dazu: "Mein größter Wunsch war es, nach der Dreherei einfach wieder Theater zu spielen und das hat auch geklappt."

Exklusiv verriet Marisa Burger auf dem AZ-Sofa, dass sie ab dem 27. Februar 2026 im Winterhuder Fährhaus in Hamburg eine Hauptrolle übernehmen wird. Die Proben für "Kleine Verbrechen unter Liebenden" sind mittlerweile abgeschlossen, das Stück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" feiert am 27. Februar Premiere.