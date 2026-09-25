AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Sarah Thonig auf dem Oktoberfest 2026: "Rosenheim-Cops"-Star spricht über neue Rolle

Sarah Thonig auf dem Oktoberfest 2026: "Rosenheim-Cops"-Star spricht über neue Rolle

Abgeschirmt vom übrigen Wiesn-Trubel: Am Donnerstagabend entern hochkarätige Promi-Damen die Hausbox im Schützenzelt. Was hinter dem "Frauen100"-Netzwerktreffen auf der Wiesn steckt – und warum "Rosenheim-Cops"-Star Sarah Thonig nicht mehr so gerne im Festzelt ist.
Franziska Hofmann |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Diese Frauen zeigten sich am Donnerstagabend im Schützenzelt...
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images (3) / Brauer (1) 26 Diese Frauen zeigten sich am Donnerstagabend im Schützenzelt...
Promi-Damen in Feierlaune: Victoria Jancke, Elena Uhlig, Birgit Schrowange und Astrid Rudolph.
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Promi-Damen in Feierlaune: Victoria Jancke, Elena Uhlig, Birgit Schrowange und Astrid Rudolph.
Feiern bei "Frauen100" im Schützenzelt: die Schauspielerinnen Laura Osswald (l.) und Nele Kiper.
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Feiern bei "Frauen100" im Schützenzelt: die Schauspielerinnen Laura Osswald (l.) und Nele Kiper.
Die beiden Organisatorinnen des "Frauen100"-Netzwerktreffens auf der Wiesn: Janina Hell (l.) und Felicitas Karrer.
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Die beiden Organisatorinnen des "Frauen100"-Netzwerktreffens auf der Wiesn: Janina Hell (l.) und Felicitas Karrer.
Andrea Stöckl, Viviane Geppert und Steffi Brungs
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Andrea Stöckl, Viviane Geppert und Steffi Brungs
Dagmar Wöhrl
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Dagmar Wöhrl
Nele Kiper
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Nele Kiper
Laura Osswald und Nele Kiper
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Laura Osswald und Nele Kiper
Monica Meier-Ivancan und Miriam Mack
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Monica Meier-Ivancan und Miriam Mack
Judith Dommermuth und Miriam Rehbein
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Judith Dommermuth und Miriam Rehbein
Birgit Schrowange und Astrid Rudolph
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Birgit Schrowange und Astrid Rudolph
Monica Meier-Ivancan, Agnes Rode und Judith Dommermuth
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Monica Meier-Ivancan, Agnes Rode und Judith Dommermuth
Jona Koch
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Jona Koch
Stephanie Stumph
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Stephanie Stumph
Diana zur Löwen
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Diana zur Löwen
Mareile Höppner
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Mareile Höppner
Für sie ist es am Donnerstag erst der zweite Wiesn-Besuch dieses Jahr: "Rosenheim-Cops"-Star Sarah Thonig.
BrauerPhotos/G.Nitschke 26 Für sie ist es am Donnerstag erst der zweite Wiesn-Besuch dieses Jahr: "Rosenheim-Cops"-Star Sarah Thonig.
Viviane Geppert
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Viviane Geppert
Kinga Mathe und Felicitas Karrer
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Kinga Mathe und Felicitas Karrer
Deborah Landshut, Jona Koch, Nini Unuetzer und Monica Meier-Ivancan
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Deborah Landshut, Jona Koch, Nini Unuetzer und Monica Meier-Ivancan
Agnes Rode und Miriam Mack
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Agnes Rode und Miriam Mack
Victoria Jacke
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Victoria Jacke
Wolke Hegenbarth
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Wolke Hegenbarth
Mareile Höppner, Birgit Schrowange und Wolke Hegenbarth
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Mareile Höppner, Birgit Schrowange und Wolke Hegenbarth
Milka Loff Fernandes
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Milka Loff Fernandes
Elena Uhlig
Franziska Krug/Frauen100 via Getty Images 26 Elena Uhlig

Ganz München ist im Wiesn-Fieber - und Schauspielerin Sarah Thonig? Hat’s offenbar noch nicht ganz erwischt. "Ich war früher sehr viel häufiger auf der Wiesn", erzählt der "Rosenheim-Cops"-Star, als die AZ die strahlende 34-Jährige auf dem Festgelände trifft. "Mittlerweile gehe ich lieber ganz in Ruhe an einem Nachmittag über die Wiesn spazieren, aber nicht mehr so gerne ins Zelt."

Aus "Madl-Wiesn" wird "Frauen100"-Netzwerktreffen auf der Wiesn: Das steckt dahinter

Für ein Event macht Thonig am Donnerstagabend aber eine Ausnahme: das "Frauen100"-Netzwerktreffen – ehemals die legendäre "Madl-Wiesn" – das heuer erstmals unter neuem Namen stattfindet. "Wir sind einfach keine Madln mehr", erklärt Gastgeberin Janina Hell, die das Event gemeinsam mit PR-Partnerin Felicitas Karrer seit jeher organisiert, der AZ freimütig.

Diese Promi-Damen feiern ausgelassen im Schützenzelt

Bereits zum elften Mal luden die Berliner PR-Ladies knapp 100 Frauen zum Netzwerktreffen – inklusive Styling-Lounge in der exklusiven Kulisse des Bayerischen Hofs – in die Hausbox des Schützen-Festzelts ein.

Lesen Sie auch

Hier schunkelt Model Monica Meier-Ivancan gemeinsam mit "Höhle der Löwen"-Star Dagmar Wöhrl und Schauspielerin Wolke Hegenbarth. Elena Uhlig und Birgit Schrowange tanzen – abgeschirmt vom allgemeinen Trubel im Schützenzelt – ausgelassen auf der Bierbank.

Sarah Thonig über letzten Drehtag bei den "Rosenheim-Cops": "Dann habe ich erstmal frei"

Und Sarah Thonig? Hat sich nach dem Drehtag für die "Rosenheim-Cops" fix ein Dirndl übergeworfen und sich unter die feiernden Frauen auf der Wiesn gemischt.

Für die "Christin Lange"-Darstellerin ist es der letzte Drehtag für die nächsten vier Wochen: "Dann habe ich erstmal frei." Frei bedeutet für die Schauspielerin in diesem Fall allerdings nicht, Füße hoch und ab in den Urlaub, sondern vor allem zahlreiche Pressetermine für ihren neuen Kinofilm "Kommissar Jennerwein: Hochsaison" (mit Florian Brückner und Helmfried von Lüttichau, ab Anfang November im Kino, d. Red.).

Neue Rolle für Sarah Thonig: So hat sich die Nachfolgerin von Marisa Burger inzwischen eingelebt

In ihre neue Rolle als frischgebackene Polizei-Sekretärin und damit Nachfolgerin von Miriam Stockl alias Marisa Burger bei den "Rosenheim-Cops" hat sich die gebürtige Münchnerin inzwischen bestens eingelebt, wie sie der AZ erzählt: "Es ist echt schön, weil es so organisch ist: Für die Figur war es neu, für mich war es neu – ich habe Spaß und hoffe, so macht es auch Spaß für die Zuschauer."

"Ein echtes Wiesn-Baby": Laura Osswalds besondere Verbindung zum Oktoberfest

Ebenfalls unter den knapp 100 Damen am Donnerstagabend in der Hausbox des Schützenzelts: Model Judith Dommermuth, Schauspielerin und Viva-Gesicht Milka Loff Fernandes oder die Schauspielerinnen Stephanie Stumph und Laura Osswald.

Letztere hat eine ganz besondere Verbindung zur Wiesn, wie sie der AZ verrät: "Meine Tochter hat am Samstag Geburtstag, ist also ein echtes Wiesn-Baby. Ich hoffe, das wird sie irgendwann zu schätzen wissen", sagt die 44-Jährige und lacht.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.