Abgeschirmt vom übrigen Wiesn-Trubel: Am Donnerstagabend entern hochkarätige Promi-Damen die Hausbox im Schützenzelt. Was hinter dem "Frauen100"-Netzwerktreffen auf der Wiesn steckt – und warum "Rosenheim-Cops"-Star Sarah Thonig nicht mehr so gerne im Festzelt ist.

Für sie ist es am Donnerstag erst der zweite Wiesn-Besuch dieses Jahr: "Rosenheim-Cops"-Star Sarah Thonig.

BrauerPhotos/G.Nitschke 26 Für sie ist es am Donnerstag erst der zweite Wiesn-Besuch dieses Jahr: "Rosenheim-Cops"-Star Sarah Thonig.

Ganz München ist im Wiesn-Fieber - und Schauspielerin Sarah Thonig? Hat’s offenbar noch nicht ganz erwischt. "Ich war früher sehr viel häufiger auf der Wiesn", erzählt der "Rosenheim-Cops"-Star, als die AZ die strahlende 34-Jährige auf dem Festgelände trifft. "Mittlerweile gehe ich lieber ganz in Ruhe an einem Nachmittag über die Wiesn spazieren, aber nicht mehr so gerne ins Zelt."

Aus "Madl-Wiesn" wird "Frauen100"-Netzwerktreffen auf der Wiesn: Das steckt dahinter

Für ein Event macht Thonig am Donnerstagabend aber eine Ausnahme: das "Frauen100"-Netzwerktreffen – ehemals die legendäre "Madl-Wiesn" – das heuer erstmals unter neuem Namen stattfindet. "Wir sind einfach keine Madln mehr", erklärt Gastgeberin Janina Hell, die das Event gemeinsam mit PR-Partnerin Felicitas Karrer seit jeher organisiert, der AZ freimütig.

Diese Promi-Damen feiern ausgelassen im Schützenzelt

Bereits zum elften Mal luden die Berliner PR-Ladies knapp 100 Frauen zum Netzwerktreffen – inklusive Styling-Lounge in der exklusiven Kulisse des Bayerischen Hofs – in die Hausbox des Schützen-Festzelts ein.

Hier schunkelt Model Monica Meier-Ivancan gemeinsam mit "Höhle der Löwen"-Star Dagmar Wöhrl und Schauspielerin Wolke Hegenbarth. Elena Uhlig und Birgit Schrowange tanzen – abgeschirmt vom allgemeinen Trubel im Schützenzelt – ausgelassen auf der Bierbank.

Sarah Thonig über letzten Drehtag bei den "Rosenheim-Cops": "Dann habe ich erstmal frei"

Und Sarah Thonig? Hat sich nach dem Drehtag für die "Rosenheim-Cops" fix ein Dirndl übergeworfen und sich unter die feiernden Frauen auf der Wiesn gemischt.

Für die "Christin Lange"-Darstellerin ist es der letzte Drehtag für die nächsten vier Wochen: "Dann habe ich erstmal frei." Frei bedeutet für die Schauspielerin in diesem Fall allerdings nicht, Füße hoch und ab in den Urlaub, sondern vor allem zahlreiche Pressetermine für ihren neuen Kinofilm "Kommissar Jennerwein: Hochsaison" (mit Florian Brückner und Helmfried von Lüttichau, ab Anfang November im Kino, d. Red.).

Neue Rolle für Sarah Thonig: So hat sich die Nachfolgerin von Marisa Burger inzwischen eingelebt

In ihre neue Rolle als frischgebackene Polizei-Sekretärin und damit Nachfolgerin von Miriam Stockl alias Marisa Burger bei den "Rosenheim-Cops" hat sich die gebürtige Münchnerin inzwischen bestens eingelebt, wie sie der AZ erzählt: "Es ist echt schön, weil es so organisch ist: Für die Figur war es neu, für mich war es neu – ich habe Spaß und hoffe, so macht es auch Spaß für die Zuschauer."

"Ein echtes Wiesn-Baby": Laura Osswalds besondere Verbindung zum Oktoberfest

Ebenfalls unter den knapp 100 Damen am Donnerstagabend in der Hausbox des Schützenzelts: Model Judith Dommermuth, Schauspielerin und Viva-Gesicht Milka Loff Fernandes oder die Schauspielerinnen Stephanie Stumph und Laura Osswald.

Letztere hat eine ganz besondere Verbindung zur Wiesn, wie sie der AZ verrät: "Meine Tochter hat am Samstag Geburtstag, ist also ein echtes Wiesn-Baby. Ich hoffe, das wird sie irgendwann zu schätzen wissen", sagt die 44-Jährige und lacht.