Sarah Lombardi: Mutter spricht über Fremdgeh-Zeit

Das gemeinsame Interview des Mutter-Tochter-Gespanns Sarah Lombardi (28) und Sonja Strato hat ein brisantes Thema: Sarah Seitensprung im Jahr 2016. Damals betrog sie Ehemann Pietro mit Exfreund Michal.

Vom DSDS-Liebling zur Fremdgeherin: 2016 änderte sich Sarah Lombardis Image drastisch. Nun spricht ihre Mutter Sonja Strato erstmals über die schwere Zeit und wie sie ihrer Tochter dabei half, diese hinter sich zu lassen.

Von der Traumhochzeit zum Seitensprung

Sarah lernte Pietro Lombardi 2011 bei der Castingshow DSDS kennen - es folgte eine gemeinsame Musikkarriere, Traumhochzeit, Haus und Sohn. 2016 dann die Trennung: Sarah betrog Pietro mit ihrem Exfreund Michal. Wochenlang beherrschte der darauffolgende Rosenkrieg die Schlagzeilen, Sarahs Image litt extrem darunter.

Mittlerweile können sich die beiden wieder in die Augen schauen, sorgen sich gemeinsam um Sohn Alessio. Sarah ist mit dem Fußballspieler Julian Büscher (28) verlobt und hat ihr neues Album "Im Augenblick" veröffentlicht. Pietro ist Single.

Das sagt Sarah Lombardis Mutter zum Seitensprung

Nun, einige Jahre später, geben Sarah Lombardi und ihre Mutter Sonja Strato ein gemeinsames Interview. Auch Sarahs Seitensprung wird darin thematisiert. Hinter den Kulissen von "Grill den Henssler" erzählt Strato , wie sie Sarah in dieser Zeit wieder aufgebaut hat. Sie machte ihrer Tochter sehr deutlich, "dass sie an sich glauben soll, an sich arbeiten soll".

Für Sarah war sie eine große Stütze: "Zu wissen, egal was wegbricht: Die Mama bleibt immer da. Das war für mich eine Erkenntnis und ein Gefühl von Sicherheit. Also, dass ich gedacht hab, die Welt bricht gerade zusammen. Alles fällt in ein Loch, aber ich falle da nicht alleine rein. Da ist noch jemand und die bleibt für immer", so Sarah.