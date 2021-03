Sarah Lombardi gibt große Fehler zu

Sarah Lombardi hat früher alles in der Öffentlichkeit preisgegeben. Heute hält sie dies für einen Fehler.

Pietro und Sarah: Viele Fans sahen in ihnen das jüngste Traumpaar des deutschen Fernsehens und verfolgten die Beziehung wie ein modernes Märchen, das nie enden sollte.

Das wurde ihnen auch denkbar leicht gemacht - denn die Kameras waren immer mit dabei: Die beiden heute 28-jährigen Ex-Partner filmten ihren Alltag mit den Smartphones für Instagram. In einer Reality-Doku-Soap zeigten sie Hochzeit und Hausbau. Und auch ihr Leben als junge Familie hielten sie immer in Echtzeit für die Öffentlichkeit in ihren Stories fest.

In mehreren Medien-Interviews hat Sarah Lombardi nun allerdings große Fehler eingeräumt: "Diese Reality-Shows würde ich nicht mehr machen", sagt sie . "Damals war das schön. Wir haben uns geehrt gefühlt, dass die Menschen so viel Interesse an unserem Leben hatten." Die Kameras fand sie "aufregend". Das "Business" dahinter hätten sie allerdings beide aufgrund ihrer Unerfahrenheit unterschätzt.

Sarah Lombardi hält "Aufstehen" für wichtig

Auch in ihrer neuen Single "Ich" singt sie: "Ich weiß, ich hab nicht alles richtig gemacht. Nicht jede Entscheidung war gut, die ich traf."

Die Schattenseiten des Ruhms wurden ihr besonders nach der Trennung von Pietro bewusst. Die heute 28-Jährige, die Pietro Lombardi 2011 bei DSDS kennenlernte - kurz darauf folgten die Heirat und die Geburt von Söhnchen Allessio (heute 5) - und die sich Ende 2020 mit Julian Büscher neu verlobt hat, erhielt Morddrohungen von enttäuschten Followern.

Doch jetzt gibt sie sich kämpferisch: "Es ist wichtig, dass man wieder aufsteht und aus seinen Fehlern lernt. Das prägt einen ja auch", erklärt sie im Gespräch mit "t-online.de". Und zu diesen Lektionen gehört nun offenbar auch: mehr Sinn fürs Private.