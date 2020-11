Sarah Lombardi: Freund Julian macht "Masked Singer"-Pokal kaputt

Sarah Lombardi hat am Dienstag die dritte Staffel von "The Masked Singer" gewonnen. Im Finale konnte sie sich gegen Sänger Alec Völkel (Alien) und TV-Koch Nelson Müller (Nilpferd) durchsetzen und die Trophäe mit nach Hause nehmen.

Sarah Lombardi bei einem Auftritt in Berlin

Der "Masked Singer"-Pokal war wenige Stunden später schon wieder kaputt. Die ehrenhafte Auszeichnung aus der aktuell beliebtesten Unterhaltungsshow der Deutschen war gebrochen und musste geklebt werden!

Überschwänglich begrüßte Sarah Lombardi nach dem Sieg ihres Skelett-Kostüms auf Instagram ihre Follower und bedankte sich für die Unterstützung. Ein Interview-Marathon stand an - und die Heimreise. Am Ende war die Trophäe in zwei Teile zerbrochen.

Sarah Lombardi hantiert mit Alleskleber an ihrem Pokal. © Instagram

Fußballer Julian Büscher beschädigt Sarah Lombardis Trophäe

Auf Instagram zeigte die Sängerin dann, wie sie am Pokal hantiert und diesen mit Sekundenkleber repariert. Außerdem schrieb sie: "Wenn dein Mann sich wie ein kleines Kind über Weihnachten freut und dann der Tollpatsch rauskommt." Wie genau das Missgeschick passiert ist, verriet sie nicht. Sarah Lombardi ist seit November 2020 mit dem Fußballspieler Julian Büscher (TuS Haltern) verlobt.