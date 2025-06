Zum 20-jährigen Jubiläum und großen Finale der 20. Staffel von "Germany’s Next Topmodel" versammelte Heidi Klum (52) ihre bisherigen Siegerinnen und Sieger, Überraschungsgäste und sogar ihre Tochter, Leni, auf der großen Bühne. Doch, wer hätte es geahnt, nicht alles lief in der Live-Show glatt.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums lud Heidi Klum alle Siegerinnen und Sieger der vergangenen Staffeln von "Germany’s Next Topmodel" zu sich auf die große Showbühne ein. Zwei Models fehlten allerdings. Sara Nuru (Gewinnerin 2009) und Jana Beller (Gewinnerin 2011) folgten Heidis Einladung nicht. Angeblich hätten diese aus Zeitgründen abgesagt. Dafür plauderten die vergangenen Siegerinnen aus dem Nähkästchen und verrieten unter anderem, wie ihre Modelkarriere weiter verlaufen ist.

Ex-GNTM-Siegerin ist jetzt Steuerfachwirtin

Jennifer Hof, Siegerin der dritten Staffel, ist in der Branche gar nicht mehr tätig. Nach der Show machte sie eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Inzwischen lebt sie mit ihrem Mann und drei Kindern in Schweden.

Auch Ex-GNTM-Kandidatin Lovelyn Enebechi, Siegerin der achten Staffel und inzwischen alleinerziehende Mutter, arbeitet aktuell nicht mehr als Model. Luisa Hertema, Siegerin der siebten Staffel von "Germany's Next Topmodel", bedankte sich dagegen bei Heidi Klum für ihre Modelkarriere: "GNTM war für mich der erste Schritt in die Modelwelt." Die 30-Jährige lebt seit knapp fünf Jahren in New York.

Heidi Klum lud die Siegerinnen der vergangenen GNTM-Staffeln zur Jubiläumsshow ein. © Screenshot ProSieben

Sarah Knappik und Gina-Lisa Lohfink: Überraschende Bitte an Heidi Klum

Nicht nur die ehemaligen Siegerinnen, auch einige der prägendsten Gesichter aus 20 Jahren GNTM bekamen zur Jubiläumsshow noch einmal eine Bühne. Sarah Knappik und Gina-Lisa Lohfink, die nach ihrer Teilnahme jahrelang als zerstritten galten, saßen diesmal Seite an Seite im Publikum – und wirkten wie Busenfreundinnen.

Sarah Knappik und Gina-Lisa Lohfink zeigten sich beim "Germany's next Topmodel"-Finale gemeinsam im Publikum. © Screenshot ProSieben

Sarah, die inzwischen Mutter geworden ist, nutzte ihren Auftritt für eine gemeinsame Bitte an Heidi Klum: "Wir haben einen kleinen Wunsch: Wir würden gerne eine kleine Rolle bei dir bekommen, vielleicht in der Medienberatung." Heidi reagierte mit einem Lächeln – und ließ die Tür offen: "Ich überlege mir das auf jeden Fall."

Heidi Klum vermisst Tochter Leni: "Wo ist sie denn?"

Neben den ehemaligen Models durften auch einige Gastjuroren zu Heidi auf die Couch. Darunter Supermodel Naomi Campbell und Heidis Tochter, Leni. Beim Einlaufen auf die Showbühne kam es allerdings zu einer kleinen Panne. Obwohl die Musik auf dem Laufsteg bereits lief, ließ Leni auf sich warten. Das schien besonders Heidi nervös zu machen. "Wo ist sie denn?", hörte man sie aufgeregt fragen. Kurz danach erschien die 21-Jährige dann aber lächelnd auf dem Laufsteg und Heidi Klum empfing ihre Tochter erleichtert auf der Bühne.

Die GNTM-Finalisten 2025: Moritz, Jannik, Pierre, Daniela, Magdalena und Zoe © dpa/Rolf Vennenbernd

Bill Kaulitz offenbart seinen GNTM-Favoriten

Gemeinsam mit Heidi stellte sie die verbliebenen Finalisten vor die letzte große Challenge: Ein Unterwasser-Shooting. "Ich habe nicht viel Zeit, deshalb rein mit euch", wies Heidi ihre Finalisten mit Starfotograf Christian Anwander an.

Tom und Bill Kaulitz sind seit Jahren regelmäßig im GNTM-Finale zu Gast. © Screenshot ProSieben

Grund war der nachfolgende Auftritt von "Tokio Hotel", in der bekanntlich auch Heidis Mann, Tom Kaulitz, spielt. Nach der Premiere ihres neuen Songs "How to Fall in Love" zeigten sich die Kaulitz-Zwillinge auch als Jury-Gäste mit Meinung.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Daniela und Moritz gewinnen die 20. Staffel "Germany's Next Topmodel"

Frontmann Bill Kaulitz hatte seinen ganz persönlichen Favoriten schon beim Casting ausgemacht. "Pierre hat mir ganz gut gefallen. Das ist auch mein Favorit für die Aftershow-Party heute Abend", verriet er mit einem Augenzwinkern.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zum Sieg hat es für den ehemaligen Bankkaufmann Pierre am Ende allerdings nicht gereicht. Die neuen Gesichter der 20. GNTM-Staffel sind Moritz und Daniela.