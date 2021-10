Sarah Harrison: Zusammenbruch im Nagelstudio

Ex-"Bachelor"-Kandidatin Sarah Harrison ist bei einem Beauty-Termin zusammengebrochen. Die Fans der blonden Bayerin sorgen sich um die in Dubai lebenden Influencerin. Wird ihr alles zu viel? Wie geht es Sarah Harrison?

Sarah Harrison (30) und Ehemann Dominic (30) teilen auf Instagram ihr Familienleben – und offenbar nicht nur die schönen Seiten. Jetzt hat sich die Zweifach-Mutter mit alarmierenden Nachrichten bei ihren Fans gemeldet.

Zwischenfall in Dubai: Sarah Harrison ist zusammengebrochen

In ihrer Instagram-Story erklärte Sarah Harrison, dass sie beim Besuch in einem Nagelstudio zusammengebrochen sei: "Ich dachte, ich muss spucken und dann bin ich auf dem Weg zur Toilette einfach zusammengebrochen – mein Kreislauf. Ich war einfach weg." Sarah Harrison, die mittlerweile in Dubai lebt, musste die Behandlung sofort abbrechen. Ehemann Dominic wurde umgehend kontaktiert, um schnell zu kommen.

Was war der Grund für den dramatischen Zusammenbruch? Die Fans sorgen sich um Sarah Harrison. Ein Follower fragt bei Instagram, ob sie nach dem Schwächeanfall beim Arzt war, aber Sarah verneint: "Ich kenne meinen Körper eigentlich sehr gut und es fühlte sich nach Erschöpfung an. (...) Denke, dass die letzten Wochen einfach etwas zu viel waren für mich." Inzwischen geht es Sarah Harrison schon wieder besser.