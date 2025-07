Hat die DSDS-Sängerin beim Schönheits-Doc etwas oder zu viel machen lassen? Ein Münchner Arzt behauptet, Sängerin Sarah Engels habe sich Beauty-Eingriffen unterzogen. Damit trifft er bei Engels' Mann Julian einen Nerv. Der Streit eskaliert öffentlich.

Beauty-Eingriffe und Botoxbehandlungen sind in der Welt der Promis längst keine Seltenheit mehr. Doch manche Stars, die sich unters Messer gelegt haben, machen daraus ein Geheimnis. In der Zeit von Social Media fühlen sich vereinzelte Schönheitschirurgen in der Verantwortung, über Eingriffe von VIPs aufzuklären. Einer von ihnen ist der Münchner Beauty-Doc Marc Geldmacher, der in vielen viralen Videos vermeintliche Schönheitsbehandlungen bekannter Persönlichkeiten angesprochen hat. Sein neuester Fall? Sängerin und Ex-"Deutschland sucht den Superstar"-Sternchen Sarah Engels (32).

Sarah Engels im Visier von Münchner Beauty-Doc: "Zubetonierte Stirn"

Marc Geldmacher, der sich in den sozialen Medien "Aestheticdoc Marc" nennt, meint in einem aktuellen Posting: "Entweder hat [Sarah Engels, d. R.] die Mimik verlernt oder es wurde sehr stark Botox gespritzt. Denn wenn ihr das beobachtet: Da bewegt sich nichts . Für mich ist das ein schönes Beispiel dafür, dass so eine zubetonierte Stirn [...] jeglichen Ausdruck nimmt." Der Arzt präsentiert zudem ein Foto und ein Video, welches beweisen soll, dass sich die Sängerin angeblich Beauty-Behandlungen unterzog. Sarah Engels' Ehemann Julian Engels (32) wurde auf Geldmachers Posting aufmerksam – und ärgert sich. Dem Ex-Kicker gefällt überhaupt nicht, dass Geldmacher vermeintliche Beauty-Eingriffe seiner Liebsten analysiert.

Julian Engels nimmt seine Frau Sarah Engels in Schutz. © imago/Sven Simon

Mann von Sarah Engels stichelt gegen Beauty-Doc: "Absolut ekelhaft"

Der 32-Jährige reagiert in einer Instagram-Story und schreibt: "Hast du Falten? Siehst du alt aus. Hast du eine glatte Stirn? Bist du vollgespritzt. Was ist los mit unserer Gesellschaft? Ich habe gerade mal nachgeschaut – die Falten [bei Sarah, d. R.] sind noch da. Und die dürfen bei einer 32-jährigen, wunderschönen Frau auch da sein." Julian Engels richtet sich daher direkt an Marc Geldmacher: "Warum man andere [in seinen Videos, d. R.] angreifen muss, um Reichweite zu generieren, finde ich absolut ekelhaft und traurig. Ich habe mir deine Seite [...] angeschaut. Lass die Menschen doch einfach machen, was sie wollen."

Auf Instagram nimmt das Drama seinen Lauf. Der Münchner Beauty-Doc Marc Geldmacher ist im Visier von Julian Engels, dem Mann von Sängerin Sarah Engels. © Instagram/aestheticdoc.marc

Öffentliche Fehde eskaliert: "Du bist schlecht für die Gesellschaft"

Eine Reaktion von Marc Geldmacher lässt nicht lange auf sich warten. Der Arzt rechtfertigt seine öffentlichen Beauty-Analysen damit, "dass sich alle Aussagen nur auf womöglich und aus Sicht der Natürlichkeit nicht optimal durchgeführte Behandlungen beziehen". Das diene "der Aufklärung, damit gerade junge Frauen nicht leichtfertig Eingriffe bei Billiganbietern vornehmen lassen". Julian Engels lässt sich durch Geldmachers Antwort nicht besänftigen – das Gegenteil ist der Fall.

Botox in der Stirn? Sarah Engels selbst schweigt bislang © imago/HMB-Media

Der Ex-Fußballer erhebt in einer weiteren Story schwere Vorwürfe gegen den Münchner Arzt: "Du bist schlecht für die Gesellschaft und verbreitest unfassbar viel Hass. Ich glaube kaum, dass du irgendjemand damit hilfst. Kannst du so besser schlafen? Warum machst du nicht einfach Videos von dir?" Anschließend wird der Mann von Sarah Engels persönlich. Bei Geldmacher sei im Gesicht "so gemacht alles – da bewegt sich 0,0 was".

Münchner Beauty-Doc teilt Nachricht aus Privatchat: "Ekelhaftes Pack"

Auf eine Anfrage der AZ hat Marc Geldmacher bislang nicht geantwortet. Doch der Beauty-Doc stichelt – erneut in einem Social-Media-Posting – gegen Sarah Engels' Mann. "Ich bin so wenig in der Trash-Bubble drin, dass ich erst einmal nicht wusste: Wer ist das? [...] Dann dachte ich erst, er ist ein Fan von Sarah", so der Münchner Arzt. Julian Engels habe ihn noch in einem Instagram-Privatchat als "ekelhaftes Pack" bezeichnet. Ob der öffentliche Streit anhält? Davon ist wohl auszugehen.