Brust, Augenlider, Botox – Daniela Katzenberger (38) steht zu ihren Beauty-Eingriffen. Jetzt plaudert ihr Schönheitschirurg aus, was er an der Kult-Blondine gemacht hat und welche anderen Promis bei ihm Kunde sind.

Dass an Daniela Katzenberger (38) nicht alles Natur ist, dürfte niemanden mehr überraschen. Der TV-Star hat aus ihren Schönheits-OPs und sonstigen Beauty-Behandlungen nie ein Geheimnis gemacht. Ihr Beauty-Doc hat verraten, an welchen Stellen "der Katze" er überall nachgeholfen hat.

Daniela Katzenberger: Beauty-Doc verrät OPs

Daniela Katzenberger wurde durch die VOX-Sendung "Auf und davon" bekannt. Schon damals fiel sie durch ihr spezielles Aussehen auf - unter anderem durch ihre viel zu weit oben angesetzten tätowierten Augenbrauen. Mittlerweile begibt sie sich für ihre Eingriffe in die Hände von Profis wie Dr. Dr. Andreas Dorow. In einem Interview mit "Viel Spaß" hat er nun offenbart, was er an der Katze schon gemacht hat.

Teure Schönheitseingriffe: Das hat Daniela Katzenberger machen lassen

"Eine Brustvergrößerung mit Straffung, Zähne mit Invisalign und Lingualtechnik, Oberlidstraffung wegen ihrer Schlupflider, Phenolpeeling gegen dunkle Augenränder, verschiedene Unterspritzzungen wie Botox an den Achseln gegen starkes Schwitzen. Und die Besenreiser", erklärt der Art dem Magazin. Kein billiger Spaß: Laut " " sollen die Eingriffe rund 23.000 Euro gekostet haben.

Beauty-Doc: Die Geissens und La Toya Jackson sind seine Kunden

Daniela Katzenberger ist nicht die einzige prominente Kundin des Schönheits-Docs. So hat sich Carmen Geiss (60) zu ihrem 60. Geburtstag einem aufwendigen, 22.000 Euro teuren Facelift unterzogen. Aber auch internationale VIPs wie La Toya Jackson gehören zu seinem Kundenkreis. Dennoch betont der Arzt: ""Verrückte, übertriebene Eingriffe machen wir nicht. Dass irgendwelche Harald Glööcklers noch krasser aussehen wollen, ist nicht die Realität. "

Was sind die beliebtesten Schönheits-OPs?

Auch Normalos legen sich bei Dr. Dr. Dorow unters Messer. Zu den beliebtesten Schönheitsoperationen in seiner Klinik gehören laut dem Arzt Lidstraffungen gegen Schlupflider, Fettabsaugungen, Brustverkleinerungen, Bruststraffungen oder Bauchstraffungen nach einer Schwangerschaft oder Gewichtsabnahme sowie Botox-Behandlungen.

Doch sind die berühmten Patienten bei diesen Eingriffen eigentlich anstrengender? Dazu äußert sich der Arzt subtil und professionell: "Bei Prominenten ist man noch etwas sensibler, vorsichtiger, versucht, sie realistisch aufzuklären – unabhängig von der makellosen Welt der Schönen und Reichen."