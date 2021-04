San Diego Pooth landet in Escort-Hotel: Mama Verona findet's lustig

Als Jugendlicher will man ohne die Eltern in den Urlaub fahren. Auch San Diego Pooth wollte mal auf die Anwesenheit seiner berühmten Mama verzichten, startete einen Trip mit seinem besten Kumpel und landete in einem Hotel voller Escort-Damen.

15. April 2021 - 14:52 Uhr | AZ

Verona Pooth erzieht ihren Sohn San Diego zur Selbstständigkeit. Wenn er etwas verbockt, muss er es selbst ausbaden, sagt die Werbeikone. © BrauerPhotos / O.Walterscheid