Samtweiches Fell ohne Strich: Richtige Antwort auf Tier-Frage verwundert WWM-Kandidat

Geschichte, Geografie, Biologie: Bei "Wer wird Millionär?" ist ein breites Allgemeinwissen gefragt. In der neuesten Ausgabe kommt ein Kandidat kurz ins Straucheln, als Günther Jauch ihm eine Tier-Frage stellt. Welches weiche Fell weist keinen "Strich" auf? Biber, Eichhörnchen, Maulwurf oder Igel? Die AZ kennt die richtige Antwort.

Wer bei Günther Jauch (69) eine große Geldsumme gewinnen will, braucht Glück und eine große Portion Allgemeinwissen. In der neuesten Ausgabe (22. September) begrüßt der Moderator wieder unterschiedliche Kandidaten auf seinem Ratestuhl. Auch ein Gebäudetechnikingenieur aus Mühlhausen darf sein Glück versuchen – und bei einer Frage wird es plötzlich tierisch.

"Wer wird Millionär?": Welches Tier hat ein samtweiches Fell ohne Strich?

In der neuesten Folge nimmt Simon Bachtler auf dem Ratestuhl von Günther Jauch Platz. Der Mühlhausener ist an diesem Tag gemeinsam mit seiner schwangeren Ehefrau ins RTL-Studio gekommen. Souverän spaziert der Kandidat bis zu einer Gewinnsumme von 8.000 Euro durch die Sendung und macht bis zu diesem Zeitpunkt lediglich vom Publikumsjoker Gebrauch. Für 16.000 Euro möchte Günther Jauch schließlich von seinem Studiogast wissen:

Fell ohne Strich: Biber, Eichhörnchen, Maulwurf oder Igel?

In Beschreibungen welchen Tieres liest man oft, dass es ein samtweiches Fell ohne Strich hat?

A: Biber

B: Eichhörnchen

C: Maulwurf

D: Igel

"Wer wird Millionär?"-Kandidat unsicher: Telefonjoker bei Tierfrage

Der Kandidat entscheidet sich schließlich für einen seiner Telefonjoker. Der gewählte Kontakt gilt als Experte für Flora und Fauna, weshalb Simon Bachtler auf dessen Einschätzung vertrauen will. Nach zweimaligem Vorlesen der Frage ist sich der Telefonjoker sicher, dass Antwortmöglichkeit C die einzig richtige sei. Der Kandidat baut auf die Expertise seines Freundes – und wählt tatsächlich den "Maulwurf".

Auflösung: Maulwurfs-Fell ohne Strich

Simon Bachtler hat Glück, denn mit dieser Antwort liegt er genau richtig. Somit überwindet der Kandidat an dieser Stelle die 16.000-Euro-Hürde. Und Günther Jauch klärt auf: "Der Maulwurf lebt ja in diesen Gängen. Wenn der einen Strich hätte, hätte er immer, wenn er gegen den Strich läuft – denn er läuft genauso rückwärts in den Gängen wie vorwärts – ein Problem." Aus diesem Grund dürfe das Fell des Maulwurfs keinen Strich aufweisen.