Salzburger Festspiele: Richard Lugner im Arm von Ex "Bambi"

Hatten sich Richard Lugner und Nina Bruckner aka "Bambi" nicht eigentlich vor Jahren getrennt? Der Baulöwe erschien jetzt Arm in Arm mit der Ex bei den Salzburger Festspielen.

Nina "Bambi" Bruckner mit Ex Richard Lugner

Erwin Schrott (Tenor in Aida) und Frau

Ob der Auftritt von Richard Lugner und Ex "Bambi" bei der feinen Gesellschaft von Salzburg angekommen ist?

"Mausi", "Hasi", "Katzi" und sogar "Wildsau" - die Damen an der Seite von Unternehmer Richard Lugner haben meist tierische Spitznamen. Darunter war 2009 auch Nina "Bambi" Bruckner, mit der er für kurze Zeit liiert war. Der 89-Jährige scheint sich bis heute mit seiner Ex gut zu verstehen, denn am Freitag (12. August) erschienen die beiden zur "Aida"-Premiere bei den Salzburger Festspielen.

Lugner-Ex "Bambi": Wow-Auftritt mit XXL-Dekolleté

Neben Österreichs feinen Gesellschaft legte "Bambi" einen großen Wow-Auftritt hin. Im Arm des Baulöwen präsentierte sie sich im smaragdgrünen Abendkleid mit XXL-Dekolleté und einem breiten Lächeln im Gesicht. Damit dürfte sie die Salzburger High Society ein bisschen aufgemischt haben. Für Richard Lugner ist das allerdings nichts Neues, immerhin sorgt er beim Wiener Opernball seit Jahren für Skandale.

Sind Richard Lugner und "Bambi" wieder ein Paar?

Bei dem gemeinsamen Pärchenauftritt dürften sich wohl einige Zuschauer gefragt haben, ob Richard Lugner und Nina "Bambi" Bruckner sich auch privat wieder näher gekommen sind. Der Baulöwe ist nach seiner Trennung von Simone "Bienchen" Reiländer immerhin nach wie vor Single – und wird das vorerst wohl auch noch bleiben. "Habe jetzt ein wenig Pause mit den Tierchen eingelegt", sagte er vor seinem Festspiel-Besuch zu " ". Stattdessen genießt er offenbar die Gesellschaft der Ex-Freundin.

