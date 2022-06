Sängerin Michelle: Sie will ihr Männer-Beuteschema ändern

Schlagersängerin Michelle spricht über ihr Beuteschema und darüber, ob ihr neuer Song mit ihren Verflossenen zu tun hat.

Michelle singt in der SWR-Schlager-Show "Vorbei, vorbei".

Bis jetzt hat Sängerin Michelle in der Liebe nicht allzu viel Glück gehabt. Der Mann fürs Leben ist der 50-Jährigen noch nicht begegnet – doch das soll sich bald ändern, wenn es nach ihr geht.

Michelle mit neuem Song "Scheißkerl"

In der wurde eine Performance von Michelles neuem Song "Scheißkerl" eingeblendet. Mareile Höppner, die Moderatorin Kim Fisher vertrat, wollte da natürlich wissen: "Gab's nun diesen einen Scheißkerl als Vorlage für den Song oder ist das eine Watsche für alle?"

Man könne nicht alle Männer "unter ein Dach stellen und sagen: 'Alle sind gleich'", erklärt Michelle. Dennoch sei es so, dass man immer etwas Bestimmtes anziehe. "Ich glaube, dass ich mein Beuteschema ändern sollte, um an den Richtigen zu geraten." Für eine emanzipierte Frau wie sie sei es nicht einfach, den richtigen Mann fürs Leben zu finden, erklärte die dreifache Mutter weiter.

"Ich weiß aber auch gar nicht, ob das sein muss. Ich denke, man muss mit sich selbst im Reinen sein und dann kommt das auch – oder auch nicht." Jeder Mensch sei gut, wie er ist, so die Schlagersängerin: "Wenn es nicht passt, dann sage ich auch nicht gleich, dass es ein Vollidiot war oder ein Scheißkerl. Dann hat es einfach nicht gepasst, dann war er nicht der Richtige für mich."

Michelle will "netten, lieben Mann"

Ihr derzeitiges Beuteschema beschreibt die 50-Jährige wie folgt: "Ich stehe schon so auf den netten, lieben Mann, ich brauche einen Ruhepol. Ich verhänge mich aber immer am Gegenteil. Warum das so ist, weiß ich auch nicht", erklärt Michelle und lacht.

Die Sängerin nimmt es mit Humor – und wer weiß, vielleicht steht auch schon bald ihr Mr. Right vor der Tür.