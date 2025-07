Sängerin Leona Lewis strahlt in Wimbledon

Seit Juni verwandelt Wimbledon sich wieder in einen Treffpunkt für Stars und Promis aus aller Welt - darunter Leona Lewis, die in einem strahlend weißen Kleid alle Blicke auf sich zog.

Leona Lewis in Wimbledon am 10. Juli 2025.

Leona Lewis (40) hat in Wimbledon einen stilvollen Auftritt hingelegt. Auch in diesem Jahr zieht das traditionsreiche Tennisturnier in London zahlreiche prominente Gäste an - darunter die Sängerin, die am Donnerstag (10. Juli) in einem strahlend weißen, kurzärmeligen Midikleid mit V-Ausschnitt das Geschehen verfolgte. Dazu kombinierte Lewis weiße Pumps, eine türkisfarbene Clutch und zarten Schmuck. Ihre Haare trug sie elegant zurückgesteckt.

Neben Leona Lewis zeigten sich am elften Tag des Turniers auch Sängerin Ellie Goulding (38), "Queen Charlotte"-Star India Amarteifio (23) und Musikerin Ashley Roberts (43). Damit reihen sie sich in eine prominente Gästeliste ein: Bereits zuvor hatten unter anderem Andrew Garfield (41), Cate Blanchett (56), Russell Crowe (61) und viele weitere Promis Wimbledon besucht.

Wird Prinzessin Kate auftreten?

Auch die Royals fanden sich bereits in Wimbledon zusammen: So nahm etwa Prinzessin Beatrice (36) am ersten Tag in der sogenannten Royal Box Platz, die exklusiv geladenen Gästen wie Mitgliedern der Königsfamilie oder Prominenten vorbehalten ist. Begleitet wurde sie von ihrer Mutter Sarah "Fergie" Ferguson (65), die erstmals nach mehreren Jahrzehnten das Tennis-Spektakel besuchte.

Prinzessin Kate (43), als bekennender Tennisfan und Schirmherrin des Clubs, der die Championships ausrichtet, war bislang noch nicht vor Ort. Traditionell gehört der Turnierbesuch fest zu ihrem Sommerprogramm: Im vergangenen Jahr zeigte sich die 43-Jährige bei den Championships gemeinsam mit ihrer Tochter Charlotte (10) und ihrer Schwester Pippa Matthews (41) auf der Tribüne. Es war ihr zweiter öffentlicher Auftritt nach Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung. Ob sie in diesem Jahr wieder persönlich dabei sein wird, ist bislang nicht offiziell bestätigt. Das Turnier findet noch bis zum 13. Juli in London statt.