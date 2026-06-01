Ruth Moschner spricht jetzt über eine Veränderung in ihrem Gesicht. Mit zunehmendem Alter konnte die Moderatorin eine auffällige Veränderung beobachten ...

Am 11. April feierte Ruth Moschner ihren 50. Geburtstag. Damit begann für die gebürtige Münchnerin ein neues Kapitel in ihrem Leben. Das Älterwerden ist für Moschner kein großes Thema. Doch die Blondine erzählt jetzt von einer optischen Veränderung.

Fällt optisch auf: Ruth Moschner über verändertes Gesicht

Das Alter ist nur eine Zahl, meint die einstige "Grill den Henssler"-Moderatorin Ruth Moschner. In der WDR-Talkshow " " erklärt die 50-Jährige, es sei stets tagesabhängig, wie alt sie sich im Inneren fühle. Es komme darauf an, wie sie "geschlafen habe" und "wie hart das Wochenpensum" für sie gewesen sei. Ihr Lebensgefühl variiere regelmäßig "so zwischen zwölf und 120" Jahren, witzelte der TV-Star.

An einer Stelle mache sich das biologische Alter laut Ruth Moschner aber doch bemerkbar – nämlich beim morgendlichen Blick in den Spiegel. "Die Herausforderung ist letztendlich für mein Gesicht, dass es natürlich morgens anders aussieht als wir uns abends verabschiedet haben", sagt sie. Das liegt daran, dass das Gesicht nach dem Schlafen oft angeschwollen ist – besonders je älter man wird.

Moderatorin mit "Fuck it"-Einstellung: Ruth Moschner lässt sich nicht mehr stressen

Doch die Moderatorin kann über die auffällige Veränderung schmunzeln: "Dadurch, dass das Sehen auch schlechter wird, nimmt man es gar nicht so wahr. Daher ist das für mich in Ordnung." Generell habe Ruth Moschner bemerkt, dass man mit zunehmendem Alter gelassener werde: "Und man kriegt tatsächlich so eine 'Fuck it'-Einstellung." Für Moschner steht fest: Mit einer gewissen Leichtigkeit lässt es sich viel besser leben.

Ruth Moschner und ihr Partner Peter im September 2008. © imago/POP-EYE

Ruth Moschner spricht über Alter: "Bin gespannt, wie das ausgeht"

Seit 20 Jahren ist die gebürtige Münchnerin glücklich vergeben. Mit ihrem Partner Peter wohnt Ruth Moschner zurückgezogen in Berlin. Sie erzählt: "Ich bin sehr gerne am Leben. Wenn das so weitergeht mit der Langlebigkeitsforschung, werden wir alle 120." Lachend fügt die Blondine hinzu: "Ich bin gespannt, wie das dann ausgeht."