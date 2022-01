Ruth Moschner appelliert nach Sex-Nachrichten bei Instagram an die Bundesregierung

In einem offenen Brief fordert TV-Moderatorin Ruth Moschner das Innen- und das Justizministerium sowie die Berliner Staatsanwaltschaft dazu auf, Netzkriminalität schärfer zu bekämpfen. Sie selbst erhielt in der Vergangenheit wiederholt unerbetene, sexuelle Instagram-Nachrichten...

18. Januar 2022 - 12:52 Uhr | AZ/dpa

Moderatorin Ruth Moschner © imago/Sven Simon

Die Fernsehmoderatorin Ruth Moschner (45) hat an die Bundesregierung appelliert, Netzkriminalität schärfer zu bekämpfen. "Wer im Netz für eine Straftat keine Konsequenzen tragen muss, stumpft ab", schrieb Moschner in einem am Dienstag veröffentlichten Offenen Brief an das Innen- und das Justizministerium sowie die Staatsanwaltschaft Berlin. Ruth Moschner erhielt auf Instagram Dickpics und Beleidigungen Sie berief sich auf eigene Erfahrungen mit wiederholten, unerbetenen sexuellen Direktnachrichten von mehreren Nutzern auf ihrem beruflichen Instagram-Konto. Moschner zitierte dabei die vulgären und beleidigenden Formulierungen. Strafverfolgung von Netzkriminalität ein Armutszeugnis Die Nachrichten habe sie angezeigt - die Ermittlungen wurden demnach eingestellt, da ein Täter nicht ermittelt werden konnte. Das Netzwerk gab laut Moschners Brief die Daten nicht heraus. Sie betonte, es sei wichtig, dass die Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes wie geplant im Februar in Kraft trete. "Ich halte das Inkrafttreten dieser Norm für zwingend geboten, da ich leider selbst erfahren musste, dass die derzeitige Strafverfolgung von Netzkriminalität ein Armutszeugnis für dieses Land ist." Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz gilt für alle Betreiber sozialer Netzwerke. Unter anderem werden künftig die Meldewege für Beschwerden vereinfacht. Unternehmen sollen dazu verpflichtet werden, alle notwendigen Daten inklusive Rechner-Adressen zur Ermittlung von mutmaßlichen Straftätern herauszugeben. Für soziale Netzwerke reicht es künftig nicht mehr aus, strafbare Inhalte lediglich zu löschen. Mit der Reform des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes müssen sie an das Bundeskriminalamt gemeldet werden.