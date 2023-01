RTL2 schmeißt zehn Promis aus dem Programm

Die konstant niedrigen Quoten sollen den TV-Sender RTL2 zu einem radikalen Schnitt bewegt haben. Laut Medienberichten soll der Münchner Sender sich von zehn prominenten Darstellern aus der Serie "Köln 50667" trennen. Rauswurf hoch zehn!

Einst schalteten bei "Köln 50667" am Nachmittag viele ein, jetzt dümpelt die Serie im Quotentief. Der Sender RTL2 ist mit dem Format und der Produktion längst nicht mehr zufrieden. Es muss gehandelt werden, heißt es im Umfeld.

Veränderung bei "Köln 50667": 14 neue Darsteller kommen

RTL2 will laut "Bild" mit einer radikalen Maßnahme mehr Zuschauer gewinnen: Gleich zehn Hauptdarsteller müssen "Köln 50667" verlassen, auch die beliebte Schauspielerin Pia Tilmann ("Meike") wird aus dem Drehbuch geschrieben. Stattdessen soll ein frischer Wind wehen und die Quote so beflügeln. Der Sender setzt gleich 14 frische Gesichter ein. Die neuen Darsteller sollen gar schon die ersten Drehtage absolviert haben. Ausgestrahlt wird die erste Folge mit den Neuen erst Mitte März.

Rauswurf: Zehn Schauspieler verlassen "Köln 50667"

Diese zehn Promis werden "Köln 50667" verlassen: Tom Leucht ("Robert"), Amadin Piattello ("Mo"), Jamuna Johann ("Lisa"), Jeremy Mutschall ("Hannes"), Alexander Molz ("Chico"), Diana Schneider ("Sam"), Amanda Bella Ciss ("Lilli"), Pia Tilmann ("Meike"), Sophie Imelmann ("Leonie") und Zico Banach ("Carlo").

Auch das Setting wird sich ändern. "Köln 50667" zieht von der Kölner Altstadt nach Mülheim um. Es ist der bevölkerungsreichste Stadtteil von Köln.