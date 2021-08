RTL-Panne nach Triell: Mikrofone sind in Werbepause noch an - "fühle mich so bekloppt"

Nach dem Triell der drei Kanzlerkandidaten hat RTL eine Sendung ausgestrahlt, in der die Auftritte von Baerbock, Scholz und Laschet analysiert wurden. Dabei ist es im Live-Stream zu einer Panne gekommen. Statt Werbung konnten die App-User weiterhin alles mitbekommen, was Jauch, Mabuse & Co. sagten und machten.

30. August 2021 - 15:50 Uhr | AZ

Die Sendung "Das Triell: Die Analyse - Talkrunde mit prominenten Gästen" lief am Sonntagabend um 22 Uhr © Screenshot/TVNow