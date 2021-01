"Spencer": Kristen Stewart als Prinzessin Diana kaum wiederzuerkennen

Der Kopf leicht zur Seite geneigt, der Blick freundlich, aber leer: Kristen Stewart scheint ihrer neuen Rolle als Prinzessin Diana gerecht zu werden.

Kristen Stewart (30) geht einen weiteren Schritt, um sich von ihrer -Vergangenheit loszulösen. In der Kinoproduktion "Spencer" von Regisseur Pablo Larrain (44, "Jacky") wird sie zu Prinzessin Diana (1961-1997). Die Verwandlung, die die 30-jährige Schauspielerin dafür hinlegt, ist schier unglaublich. Ein erstes offizielles Foto liefert nun den Beweis.

Publik gemacht , das unter anderem auch für die Veröffentlichung der Filme oder "Parasite" verantwortlich zeichnet.

Stewart ist darauf in einer schwarzen Schluppenbluse und roten Jacke zu sehen. Auf dem Kopf, den sie in charakteristischer Diana-Manier zur Seite neigt, trägt sie einen schwarzen Hut mit Trauerschleier. Die sonst eher frech gestylten Haare der Schauspielerin rahmen ihr Gesicht nun in einer eleganten Föhnwelle ein.

"Spencer" beleuchtet Wendepunkt in Dianas Leben

, haben die Dreharbeiten zu "Spencer" bereits begonnen. Sie sollen sowohl in Großbritannien als auch Deutschland stattfinden. Stewart erklärte vorab über ihre Rolle: "'Spencer' ist ein Eintauchen in eine emotionale Vorstellung davon, wer Diana an einem entscheidenden Wendepunkt in ihrem Leben war."

Der Film soll sich auf ein bestimmtes Wochenende im Leben der früheren Ehefrau von Prinz Charles (72) konzentrieren. An ebenjenem, es seien die Weihnachtsferien mit der königlichen Familie auf dem Anwesen Sandringham gewesen, habe Prinzessin Diana den Entschluss gefasst, sich von ihrem Mann zu trennen und die Ehe scheiden zu lassen.

Das Drehbuch stammt von -Schöpfer Steven Knight (62). Zum weiteren Cast zählen unter anderem Timothy Spall (63, ), Sally Hawkins (44, "The Shape of Water") und Sean Harris (55, "Mission: Impossible"). Der Kinostart von "Spencer" ist für Herbst 2021 geplant.