Seitenhieb gegen Harry und Meghan: Prinzessin Kate sendet deutliches Zeichen

Angeblich planen Prinz Harry und Herzogin Meghan eine Reise nach England. Doch einige Fragen zur Sicherheit der Sussexes blieben bislang ungeklärt. Während die beiden noch diskutieren, zeigt sich Prinzessin Kate bei einem Event ganz nahbar – was Royal-Fans zu Interpretationen animiert.

Die "Fab Four" hat man lange nicht zusammen gesehen. Ob Prinzessin Kate (li.) nun einen kleinen Seitenhieb gegen Harry und Meghan aussenden wollte?

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) möchten im Juli 2026 mit ihren Kindern nach England reisen. Doch der Familienvater sorgt sich um die Sicherheit seiner Liebsten: Erst wenn gewisse Vorkehrungen getroffen sind, kann Prinz Harry Frau und Kinder guten Gewissens in sein Heimatland mitnehmen. Prinzessin Kate (44) wird sich in diese Diskussionen wohl eher nicht einmischen – und sendet nun doch ein deutliches Zeichen.

Prinzessin Kate in Wimbledon: "Keine Drama Queen"

Für gewöhnlich sitzen Mitglieder der Königsfamilie in der "Royal Box", wenn sie sich ein Tennismatch in Wimbledon ansehen. Doch in diesem Jahr verfolgte Prinzessin Kate das Geschehen von der regulären Tribüne aus – umgeben von vielen Menschen, die nicht nach Sicherheitskräften aussehen. Wie der berichtet, äußern zahlreiche Royal-Fans jetzt auf "X" ihre Theorien zu diesem Auftritt.

"Und da liegt der Unterschied", schreibt ein Nutzer. "Kate ist keine Drama Queen, anders als das Pärchen über dem Teich, das überall Sicherheit benötigt, aber gleichzeitig auf Privatsphäre besteht." Ein anderer findet: "Sie hat auch keine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, indem sie die Sitzplätze um sich herum räumen ließ. Classy lady!" Ein weiterer Nutzer schmunzelt: "Und keine Sicherheitsbedenken in Sicht! Während [Harry] vor lauter Angst mit den Knien schlottert... vor was auch immer." Und eine Person schreibt: "Es würde mich nicht überraschen, wenn das ein kleiner Seitenhieb war und das liebe ich für sie."

Am 2. Juli sah sich Prinzessin Kate ein Match in Wimbledon an. Um ihre Sicherheit schien sie nicht besorgt zu sein. © imago/ZumaPress

Besuch von Harry und Meghan: Briten bleiben skeptisch

Was Prinzessin Kate wirklich aussagen wollte oder ob Royal-Fans zu viel hineininterpretieren, wird die dreifache Mutter wohl für sich behalten. Und auch, ob ihre Sicherheitskräfte nicht doch näher waren, als die Fotos vermuten lassen, bleibt ungeklärt. Doch zumindest lässt sich festhalten, dass viele Briten auf "X" für die Sicherheitsbedenken von Prinz Harry und Herzogin Meghan eher wenig Verständnis zeigen.