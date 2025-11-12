Prinzessin Kate geht subtil vor: Die stille und eiskalte Jägerin der Royals

Wie sehr wankt die britische Monarchie? Die Skandale rund um Andrew, Meghan und Harry belasten das Königshaus schwer. Prinzessin Kate, als Ehefrau des Thronfolgers, versucht durch eine clevere Taktik die Krone und Familie zu retten...

Prinzessin Kates strenge Haltung gegenüber dem königlichen Leben könnte der Schlüssel zum Überleben der Monarchie selbst sein, berichtet der britische "Independent". Die Ehefrau von Prinz William soll mittlerweile die Fähigkeit besitzen, knallhart und subtil gegen Störer in der eigenen Familie vorzugehen.

"Eiserne Entschlossenheit": Prinzessin Kate erkennt royale Bedrohung

Adelsexpertin Tessa Dunlop teilt Kate als einstige Bürgerliche eine besondere Rolle bei den Royals zu. Kate habe eine "eiserne Entschlossenheit", die es ihr ermögliche, potenzielle Bedrohungen für die Monarchie zu erkennen. Sie bespreche mit William offen, wem das Wohl der Institution nicht (länger) am Herzen liege.

Prinz William kämpft seit Jahren gegen Charles Bruder Andrew

Seit Jahren geht Prinz William offen gegen Skandal-Onkel Andrew vor. Bereits auf die verstorbene Queen soll William eingewirkt haben. Gegen Andrew, der seinen Prinzentitel verloren hat, stehen schwere Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs im Raum.

Kent-Beerdigung: Prinzessin Kate behandelt Sarah Ferguson abweisend

Der endgültige Bruch zwischen Prinz William und Andrew war kürzlich auf der Beerdigung der Herzogin von Kent für alle Beobachter unübersehbar. Und auch Prinzessin Kate setzte ein Zeichen, indem sie Andrews Ex, Sarah Ferguson, dort vor laufenden Kameras abweisend behandelte.

König Charles entschied gemeinsam mit Prinz William: Sarah Ferguson und Ex Andrew müssen ihr Windsor-Zuhause Royal Lodge (30 Zimmer) räumen. © imago/Imageplotter/Avalon

Andrew versuchte bei der Kent-Beerdigung vergeblich, mit seinem Neffen William ins Gespräch zu kommen, doch der zukünftige König reagierte kühl.

Prinzessin Kate als beschützende Jägerin und akribische Strategin der Windsors

Die Royal-Expertin beschrieb Kate bei der Trauerfeier als "akribische Strategin der Windsors", die "einmal mehr eine Gefahr abgewehrt hatte". Der starke Kontrast zwischen Sarah Ferguson und Prinzessin Kate sei "frappierend" gewesen. Kates kühle Ausstrahlung und Entschlossenheit führten dazu, dass man sie als "beschützende Jägerin" der Monarchie wahrnehme. Kate signalisierte Sarah Ferguson stillschweigend, dass es nun genug sei. Eine clevere Taktik, so die Adelshaus-Expertin.

Kate betrachtet die Monarchie nicht als selbstverständlich, schreibt Dunlop, und auch die Zukunft der Krone nicht als gesichert. Dies ermögliche es Kate, diejenigen "aus dem Weg zu räumen", die eine anhaltende Bedrohung für ihr Wohlergehen darstellen könnten. Dazu gehöre auch ihre "bewusste Distanz zu Meghan". Harrys Ehefrau habe die Institution weder verstanden noch geschätzt.