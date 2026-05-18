Prinz William will Fünftel seines Herzogtums verkaufen: Das ist der Grund

Der Thronfolger möchte eine neue Ära einläuten: Prinz William will ein Fünftel des Herzogtums Cornwall verkaufen, um Wohnraum zu schaffen und die Natur zu schützen.

Prinz William (43) will in den nächsten zehn Jahren ein Fünftel des Herzogtums Cornwall veräußern. Der Grund: Der britische Thronfolger plant angeblich, 500 Millionen Pfund (etwa 570 Millionen Euro) in die Bewältigung der Wohnungs- und Umweltkrise zu investieren.

Der Sohn von König Charles (77) werde seine Besitztümer auf fünf geografische "Kerngebiete" konzentrieren, schreibt die Zeitung. Der Schwerpunkt liege auf den Scilly-Inseln, Cornwall, Dartmoor, der Region um Bath und Kennington im Süden Londons, wo er seiner Meinung nach den größten sozialen und ökologischen Beitrag leisten könne.

Ära des Wandels steht bevor

Will Bax, Geschäftsführer des Herzogtums Cornwall, sagte laut "The Times", das nächste Jahrzehnt werde eine Ära des Wandels sein, nachdem Prinz William entschieden habe, dass das Herzogtum "nicht nur dazu da sein sollte, Land zu besitzen. Es sollte in erster Linie dazu da sein, einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben".

Bax erklärte der Zeitung zufolge weiter, William habe ihm den Auftrag erteilt, den Klimawandel und die Wohnungskrise anzugehen sowie das Wirtschaftswachstum in strukturschwachen Gemeinden voranzutreiben und den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern.

"Wenn wir keine Möglichkeit für positive Auswirkungen sehen, dann brauchen wir vielleicht gar nicht an diesem Ort präsent zu sein", sagte Bax über den Plan, etwa 20 Prozent des Besitzes zu veräußern. "Aber wo sozialer Bedarf besteht, wo es ökologische Herausforderungen gibt und wo die Chance besteht, Veränderungen zu bewirken, da werden wir ein großartiger Partner sein, um gemeinsam mit den Menschen dies zu erreichen."

Einkommen finanziert das Leben von William und seiner Familie

Der Großteil von Prinz Williams privatem Einkommen stammt aus den jährlichen Gewinnen in Höhe von mehr als 20 Millionen Pfund (etwa 23 Millionen Euro), die er aus dem Herzogtum Cornwall erzielt. Der 1,1 Milliarden Pfund (1,26 Mrd. Euro) schwere Besitz wird seit dem 14. Jahrhundert an jeden britischen Thronfolger übertragen. Das Geld wird zur Finanzierung des privaten und öffentlichen Lebens sowie der wohltätigen Aktivitäten von William, seiner Ehefrau Prinzessin Kate (44) und ihren Kindern, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8), verwendet.