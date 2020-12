Prinz William und Herzogin Kate machen Zugtour durch Großbritannien

Prinz William und Herzogin Kate reisen zwei Tage durch Großbritannien, um vor den Feiertagen Helfern während der Coronakrise zu danken.

Prinz William (38) und Herzogin Kate (37) begeben sich ab Sonntag (6.12.) auf eine zweitägige Zugreise durch das vereinte britische Königreich. Dabei besucht das Paar Arbeiter, Schulkinder und weiteren Menschen, um ihnen für ihren Einsatz in Zeiten der Corona-Krise zu danken. Das verkündete das Paar unter anderem

Zum ersten Mal reist das royale Paar mit der "Royal Train" durch England, Schottland und Wales. Dabei möchte es sich mit Gesundheits- und Pflegepersonal, freiwilligen Helfern, Lehrern, Schülern und jungen Menschen treffen und mit ihnen über ihre "Erfahrungen, Opfer und inspirierenden Leistungen in diesem herausfordernden Jahr" sprechen, wie einen Sprecher der Royals zitiert.

Weiter heißt es in dem Statement: "Der Herzog und die Herzogin freuen sich sehr darauf, ein Licht auf die großartige Arbeit zu werfen, die im gesamten Land während dieses schwierigen Jahres geleistet wurde und ihre Dankbarkeit im Namen der Nation all jenen auszusprechen, die ihre örtlichen Gemeinden vor den Weihnachtsfeiertagen unterstützen." Ziel der Reise sei es, den lokalen Geist der Menschen zu feiern und die Auswirkungen ihrer Großzügigkeit aufzuzeigen. Außerdem plane das Paar auf seiner Reise die Arbeit der Veranstaltungsbranche hervorzuheben, die in diesem Jahr besonders unter der Pandemie gelitten hat.

Zusammen mit der Bekanntgabe der zweitägigen Zugreise veröffentlichte das Paar ein selbst gemaltes Bild des zehnjährigen Künstlers Joe Whale, der die anstehende Reise in einem Doodle festgehalten hatte.