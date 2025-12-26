Prinz William kassiert Ansage: Sohn Louis fordert Besitz ein

Da kam selbst Prinz William ins Staunen: Bei einem weihnachtlichen Auftritt in der Öffentlichkeit wurde dem künftigen König knallhart mitgeteilt, dass das überreichte Geschenk nicht für ihn gedacht sei.

Am ersten Weihnachtsfeiertag zeigte sich die britische Königsfamilie beim Gang zum traditionellen Gottesdienst entspannt in der Öffentlichkeit. Viele Passanten überreichten Prinz William (43) und seinen Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) kleine Präsente. Als William eines der Geschenke annahm, kam es zu einer deutlichen Reaktion seines jüngsten Sohnes.

Prinz Louis nimmt Prinz William Geschenk ab

Eine Frau überreichte Prinz William eine große Schokoladenkugel der Marke Lindt. Der künftige König kassierte daraufhin eine deutliche Ansage: "Die ist für Louis", wurde ihm mitgeteilt. Schnell trat der Mini-Prinz hervor und nahm das Geschenk an sich. Er riss die Schokoladenkugel seinem Vater aus der Hand. William lachte über den goldigen Einsatz seines Sohnes und fasste ihm an den Kopf – auch die Passanten im Umfeld amüsierten sich sehr. "Ich danke Ihnen, frohe Weihnachten", entgegnete William freundlich.

Die Szene wurde auf dem Instagram-Kanal der Zeitschrift "Hello!" veröffentlicht. Prinz Louis strahlt im Clip über beide Ohren. Er freut sich sichtlich über das großzügige Schokoladengeschenk der Passantin.

Schokolade, Blumen, Briefe: Royal-Kids reichlich beschenkt

Nicht nur das Nesthäkchen der royalen Familie durfte sich über Präsente freuen – auch seine Geschwister George und Charlotte wurden reichlich beschenkt. Neben Schokolade und persönlichen Briefen überreichten die Passanten auch Blumen und Plätzchen. Die Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate (43) trugen die Geschenke stolz vor sich her.

Kurz vor dem Spaziergang fand am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) der traditionelle Weihnachtsgottesdienst in der St. Mary Magdalene Kirche statt. Auch König Charles und Königin Camilla waren anwesend, begleitet von anderen hochrangigen Mitgliedern der königlichen Familie.