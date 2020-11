Prinz Charles wird am Volkstrauertag eine Rede im Bundestag halten

Am kommenden Sonntag wird Prinz Charles gemeinsam mit Herzogin Camilla in Berlin sein. Anlässlich des Volkstrauertags am 15. November hält er eine Rede im Deutschen Bundestag.

10. November 2020 - 20:15 Uhr | (stk/spot)

imago images/i Images Prinz Charles und Herzogin Camilla besuchen Ende der Woche Berlin.

Für den Volkstrauertag am 15. November hat sich hoher Besuch angekündigt. Seine Königliche Hoheit Prinz Charles (71) wird am kommenden Sonntag gemeinsam mit seiner Frau Camilla (73) nach Berlin reisen, um dort im Deutschen Bundestag eine Gedenkrede zu halten. Zum 75. Jubiläum des Endes des Zweiten Weltkriegs soll die deutsch-britische Beziehung im Zentrum der Gedenkfeier stehen. Zum ersten Mal überhaupt wird somit ein Mitglied der britischen Königsfamilie an der Veranstaltung anlässlich des Volkstrauertags teilnehmen. Daniela Schily, Generalsekretärin des Volksbundes, dankt dem Prinzen von Wales ausdrücklich für seinen Besuch: "Dieses Jahr ist für uns alle herausfordernd. Dass Prinz Charles sich dennoch bereitgefunden hat, in diesem Jahr zum Volkstrauertag zu sprechen, ist ein besonderes Zeichen der auf die Zukunft gerichteten Versöhnung zwischen unseren Völkern." Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Aufgrund der Corona-Pandemie werden dieses Jahr weniger Gäste als sonst im Plenarsaal des Deutschen Bundestages anwesend sein können. Wer die Rede von Prinz Charles hören will, wird dazu jedoch im Fernsehen Gelegenheit bekommen. Ab 13:30 Uhr wird das ZDF und Phoenix die Veranstaltung live übertragen.