Herzogin Meghan: Wo sie gegen Königin Camilla keine Chance hat
Als Geliebte von König Charles (76) hat es Königin Camilla (78) beim britischen Volk lange schwergehabt: Von der Popularität einer Prinzessin Diana (†36) konnte sie wahrlich nur träumen. Auch Herzogin Meghan (44) erfuhr früh, was es bedeutet, von Presse und Royal-Fans abgelehnt zu werden. Doch wie ein Experte nun feststellt, hat sich die eine inzwischen die Gunst der Öffentlichkeit erkämpft – während die andere einen entscheidenden Fehler noch immer nicht sein lassen kann.
Royal-Experte über Königin Camilla: "Hat einen großartigen Charakter"
Royal-Experte Robert Jobson erklärte im "Kinsey Schofield Unfiltered" -Podcast, wie sich Königin Camilla den Respekt der Öffentlichkeit doch noch erarbeiten konnte: "In all den schlechten Zeiten, die sie hatte, hat Camilla nie ein Wort gesagt. Sie hat nie öffentlich über irgendetwas gesprochen. Das ist das Sympathische an ihr. Sie ist eine sehr sympathische Person. Sie hat einen großartigen Charakter und sucht nicht nach jemandem, der sie mag."
Laut Robert Jobson fehle es Herzogin Meghan an dieser entscheidenden Coolness: "Wenn Meghan ihr Leben damit verbringt, sich darüber Gedanken zu machen, ob sie gemocht wird oder nicht, wird sie am Ende enttäuscht sein, denn manche Menschen mögen dich und manche nicht, und so ist es nun mal."
Königin Camilla hoch im Kurs: Herzogin Meghan unerwünscht
Vor allem in den vergangenen Monaten ist es Königin Camilla gelungen, sich von ihrem Negativimage zu befreien. Als wichtigste Stütze für den krebskranken König Charles hat sie sich den Respekt vom britischen Volk erkämpft und erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit.
Für Robert Jobson ist eher ausgeschlossen, dass es Herzogin Meghan auch eines Tages so gehen wird: "Kann Meghan im Vereinigten Königreich das Ruder noch mal herumreißen? Ich bezweifle es", meint der Experte. Ob er mit dieser Einschätzung schlussendlich recht haben wird, wird wohl nur die Zukunft zeigen.
