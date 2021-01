Herzogin Kate: Ihre Kinder fürchten sie als Friseurin

Herzogin Kate hat in einer Video-Gesprächsrunde mit Eltern über anstrengendes Homeschooling und ihre Fähigkeiten als Friseurin der Familie geplaudert.

Herzogin Kate (39) teilt das Leid vieler Eltern im Lockdown. Die Ehefrau von Prinz William (38) muss nicht nur ihrer Mutterrolle gerecht werden, sondern auch noch andere Jobs übernehmen, die normalerweise nicht ihrem Aufgabengebiet entsprechen, wie sie mit Eltern aus London erzählt. "Ich wurde im Lockdown zur Friseurin, zum Entsetzen meiner Kinder", witzelt die Herzogin von Cambridge und Mutter von Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Mathe ist nicht ihre Stärke

Zudem musste sie im Homeschooling zu einer Lehrerin für ihre Kinder werden. "Du versuchst dein Bestes zu geben, aber am Ende des Tages fühle ich mich erschöpft." Bei einem Frage-Antwort-Spiel, bei dem auf eine Frage mit einem Wort geantwortet werden muss, beschreibt Herzogin Kate das Eltern-Dasein in der Pandemie als "anstrengend" und gibt sich im Hinblick auf ihre Mathematik-Fähigkeiten auf einer Skala von 1 bis 10 eine Minus 5. Am Ende macht sie ihrem Ehemann noch ein Kompliment. Auf die Frage, wer die Anwesenden während der Pandemie am meisten unterstützt, schreibt die Herzogin "William" auf ihren Block.