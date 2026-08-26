Geheime Rückkehr-Pläne von Prinz Harry: Royal-Expertin klärt über wahre Hintergründe auf

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Prinz Harry und Herzogin Meghan kehren nach England zurück. Warum sie ihren Umzug bis zuletzt geheim hielten? Eine Royal-Expertin erklärt in der AZ die möglichen Hintergründe.

Die "Fab Four" weilen bald alle wieder in England. Ob Kate (li.) und William (2.v.li.) sich darüber freuen, ist jedoch fraglich.

Erst im Juli 2026 statteten Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) Großbritannien einen Besuch ab. Im Highgrove House trafen sie auf König Charles (77) und Königin Camilla (79). Was damals keiner ahnte: Die abtrünnigen Royals planen tatsächlich einen Umzug in Harrys alte Heimat – ihre Kinder Archie (7) und Lilibet (5) werden schon bald auf englische Schulen gehen. Warum die ganze Geheimniskrämerei? Eine Royal-Expertin gibt in der AZ ihre Einschätzung ab.

Geheime Rückkehr von Harry und Meghan? "Andeutungen gemacht"

Wie mehrere britische Medien berichteten, soll König Charles nur ganz kurzfristig über Harrys Umzugspläne informiert worden sein: Angeblich drei Tage, bevor die Nachricht weltweit die Runde machte. Eher unwahrscheinlich, findet Royal-Insiderin "Zunächst einmal glaube ich nicht, dass König Charles wirklich erst so spät von den Plänen seines Sohnes erfahren hat", meint sie zur AZ.

Denn die Royal-Expertin weiß: "Harry muss ja mindestens 30 Tage vorher dem Home-Office Bescheid geben, wenn er eine Reise nach England plant, damit die zumindest für rudimentäre Sicherheit sorgen können. Die würden es dem König natürlich sofort weiter berichten, wenn eine Reise ansteht", so Bartenbach. "Vielleicht hatte Harry bisher nur Andeutungen gemacht, dass er demnächst plant, wieder zu kommen und einige Monate zu bleiben, und nur das konkrete Datum für sich behalten."

Catrin Bartenbach ist Etikette- und Adelsexpertin. In ihrem Podcast "Thronfolgen" informiert sie über die europäischen Königshäuser. © Catrin Bartenbach

Royal-Expertin über William und Kate: "Eventuelle Gegenmaßnahmen"

Trotzdem lässt sich festhalten, dass die abtrünnigen Royals eine gewisse "Geheimaktion" aus ihren Plänen gemacht haben. Doch warum dieses Zögern, bevor die große Bombe platzte? "Weil Harry und Meghan von Haus aus Dramaqueens sind und außerdem erlebt haben, dass der Überraschungseffekt ihnen sehr nützen kann", meint Catrin Bartenbach in der AZ.

Prinz William (li.) hat Berichten zufolge seit Jahren nicht mit Meghan und Harry (re.) gesprochen. Wie er wohl über deren Rückkehr denkt? © imago/iImages

Vor allem aber vermutet die Expertin, dass Harry seine Pläne an zwei ganz bestimmten Familienmitgliedern vorbei schmieden wollte: Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44). Der Thronfolger und seine Frau genießen bei König Charles und im Establishment großen Einfluss, weiß Catrin Bartenbach. So hätten sie "keine Zeit [gehabt], eventuelle Gegenmaßnahmen zu ergreifen" – und den in Ungnade gefallenen Royals die Umzugspläne zu erschweren.

Harry und Meghan in England angekommen

Wie sich Prinz William und seine Ehefrau Kate in der neuen Situation positionieren, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen. Harry und Meghan sind am Mittwochmittag in England gelandet. Dauerhaft wird das Königshaus die beiden abtrünnigen Royals wohl kaum ignorieren können. Welche Rolle Harry und Meghan künftig in der britischen Gesellschaft, im Boulevard – aber auch innerhalb der Königsfamilie – spielen werden, ist derzeit offen. In den britischen Medien wird bereits darüber spekuliert, ob die Sussexes an Weihnachten auf Sandringham wieder mit der königlichen Familie zusammenkommen könnten.