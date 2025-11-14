Geburtstag von König Charles: Palast-Insider macht geheimes Geschenk publik

Am 14. November feiert König Charles seinen 77. Geburtstag. Der britische Monarch darf sich zu diesem Anlass über zahlreiche Glückwünsche aus der ganzen Welt freuen. Doch welche Geschenke erwarten Charles aus den engsten Familienkreisen? Ein Palast-Insider glaubt, es zu wissen.

Der Geburtstag des amtierenden Monarchen wird in Großbritannien traditionell mit der "Trooping the Colour"-Parade wegen des Wetters im Sommer gefeiert. 2025 fand diese am 14. Juni statt und die Royal-Family versammelte sich für diesen Anlass traditionsgemäß auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Doch eigentlich wurde König Charles (77) am 14. November geboren.

Butler von König Charles: "Ein wichtiger Bestandteil königlicher Geburtstage"

Grant Harrold arbeitete einst als Butler für die britische Royal-Family und ist daher mit den Gepflogenheiten hinter den Palastmauern vertraut. Im britischen mutmaßt er nun, über welche Geschenke sich König Charles heute von seinen Enkelkindern freuen darf: "Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis werden definitiv ein besonderes Geschenk für ihren Opa haben. Ich glaube, sie basteln ihm auch selbst gemachte Karten, über die sich alle Großeltern freuen."

Denn Grant Harrold weiß: "Kate und William lieben es, mit den Kindern zu basteln, daher gehe ich davon aus, dass sie etwas ganz Besonderes basteln werden. Wir haben bereits gesehen, wie sie Muttertagskarten für Kate gebastelt haben, daher glaube ich, dass selbst gemachte Karten mittlerweile ein wichtiger Bestandteil königlicher Geburtstage sind."

Am 14. Juni 2025 war die diesjährige "Trooping the Colour"-Parade in London. König Charles' engste Familienmitglieder, unter anderem seine drei Enkel, feierten mit ihm. © imago/PPE

Prinz Harry in Kalifornien: König Charles bedauert Distanz zu Archie und Lilibet

Während Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) ihre drei Kinder in England großziehen, lebt Charles' jüngerer Sohn Prinz Harry (41) mit seiner Familie in den USA. Im September war der abtrünnige Royal mal wieder in die Heimat gereist und hatte sich dort mit seinem Vater getroffen. Berichten zufolge soll König Charles in dem Gespräch geäußert haben, Harrys Kinder Archie (6) und Lilibet (4) viel zu lange nicht gesehen zu haben. Ob seine entfremdeten Enkel ihm heute aus Kalifornien Geburtstagsgrüße schicken? Man darf gespannt sein, welche Informationen diesbezüglich noch durchsickern werden.