Diese Emojis nutzt Herzogin Kate am liebsten

Ist Herzogin Kate ein heimlicher Fan von Emojis? Ein neues Video soll Aufschluss über ihre liebsten Smileys geben.

Herzogin Kate (38) scheint ein großer Fan von Emojis zu sein. , in dem sich die Frau von Prinz William (38) bei ihren Anhängern für Fragen über Kindererziehung bedankt, gewährt sie einen kurzen Blick auf ihr Handy. Dabei sind am unteren Rand acht Emojis zu erkennen, die die Herzogin am häufigsten bei Nachrichten auf Instagram verwenden soll. ist das Symbol mit zwei Kindern, die sich an den Händen halten, Kates liebstes Emoji.

Auch ein Ananas- und ein Gurkenscheiben-Emoji sollen demnach häufig zum Einsatz kommen, gefolgt von einem Wind-Symbol, einem lila Alien und einer sich bückenden Frau. Zudem scheint Kates Wahl auch hin und wieder auf einen fluchenden Smiley mit rotem Kopf und ein spuckendes Emoji zu fallen. Ob es sich dabei tatsächlich um das Handy der 38-Jährigen handelt, ist allerdings unklar.