Das sind die künftigen Königinnen und Könige in Europa: Thronfolger im Überblick

In den europäischen Königshäusern steht die nächste Generation der Könige und Königinnen bereits in den Startlöchern. Wer wird eines Tages auf dem Thron in England, Schweden, Norwegen, Dänemark, Spanien, Belgien und den Niederlanden sitzen?

04. November 2020 - 16:12 Uhr | AZ

BrauerPhotos/dpa 10 Diese Royals werden zukünftig auf einem Thron in Europa sitzen... Jane Barlow/PA Wire/dpa 10 Könnte Prinz Charles doch noch König werden? Mit 71 Jahren ist er der älteste Thronfolger Europas. BrauerPhotos/G.Schober 10 In Liechtenstein ist Erbprinz Alois der Thronfolger. BrauerPhotos/G.Schober 10 Seitdem sein Vater im Jahr 2000 den Thron bestiegen hat, ist Großherzog Guillaume von Luxemburg der Thronfolger. BrauerPhotos/G.Nitschke 10 Mit seinen 52 Jahren ist Kronprinz Frederik von Dänemark auch nicht mehr der Jüngste. BrauerPhotos/J.Reetz 10 In Schweden wird Kronprinzessin Victoria eines Tages auf dem Thron sitzen. BrauerPhotos / Till-Arthur 10 Elisabeth von Belgien (19, re.) wird einmal Königin sein. Momentan absolviert sie ein knallharten Militär-Training an der Royal Military Academy. BrauerPhotos / J.Reetz 10 Kronprinz Haakon steht in der norwegischen Rangfolge ganz oben. Piroschka Van De Wouw/Reuters-Pool/AP/dpa 10 König Willem-Alexander der Niederlande mit seinen Töchtern Prinzessin Ariane (li) und Kronprinzessin Amalia (re.). Damián Arienza/Europa Press/dpa 10 Die spanische Kronprinzessin Leonor (15) ist die jüngste Thronfolgerin in Europa.