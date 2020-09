Coronavirus an der Schule von Prinz George und Prinzessin Charlotte?

An der Schule von Prinz George und Prinzessin Charlotte wurden erste Verdachtsfälle auf das Coronavirus gemeldet. Die Eltern wurden zur Vorsicht aufgerufen.

Das Coronavirus breitet sich weiter aus, auch in Großbritannien gibt es bislang mindestens 13 Infizierte. Die Privatschule Thomas's Battersea im Südwesten Londons, zu deren Schülern auch Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) zählen, sieht sich offenbar zum Handeln gezwungen. Vier Schüler seien aufgrund des Coronavirus-Verdachts in heimische Isolation geschickt worden, wie es in einem heißt.

"Wir haben aktuell eine sehr kleine Anzahl von Schülern, die evaluiert wurde. Diese Personen bleiben derzeit zuhause und warten darauf, ihre Testergebnisse zu erhalten", wird von der Schule vermeldet. Bei den Verdachtspatienten soll es sich um vier Schüler handeln, die allesamt grippeähnliche Symptome aufweisen würden. Zwei von ihnen seien kürzlich von einem Ausflug nach Norditalien zurückgekehrt.

Warnung an die Eltern per E-Mail

Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) haben sich bislang noch nicht öffentlich zu dem Coronavirus-Verdacht an der Schule ihrer Kinder geäußert. Laut Statement wurden die Eltern am gestrigen Mittwoch via E-Mail über die Vorkommnisse an der Thomas's Battersea informiert und zur Achtsamkeit aufgerufen.