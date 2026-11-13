Bruder von Diana rechnet erneut mit König Charles ab: "Ist missbräuchlich"

In seinem Buch "Swan Song" äußerte Dianas Bruder deutliche Kritik an König Charles. Bei seiner Lesung in Berlin schoss Earl Spencer nun erneut gegen den britischen Palast. Die Abendzeitung war live dabei.

"Sei versichert, wir werden sie schon bald vergessen." Diese Worte soll König Charles (77) nach dem tödlichen Autounfall von Prinzessin Diana (†36) am Telefon geäußert haben. Zumindest behauptet dies ihr Bruder Earl Charles Spencer (62) in seinem Buch "Swan Song". Ein Vorwurf, der in den Medien für großen Wirbel sorgte – und den Palast zu einer Reaktion bewegte. Jetzt schießt Earl Spencer erneut gegen König Charles.

Earl Spencer über Statement von König Charles: "Feige"

Dass er mit dem angeblichen Zitat von König Charles weltweit für Furore sorgen würde, war Earl Spencer bewusst. Er betonte jedoch bei seiner Lesung in Berlin (4. November), beim Schreiben nie daran gedacht zu haben, der britischen Königsfamilie eins auszuwischen: "Natürlich sind sie Teil von Dianas Geschichte. Doch ich habe dabei an Diana gedacht."

Die Moderatorin des Abends, die einstige ARD-Korrespondentin Annette Dittert, konfrontierte den Earl mit dem Statement, das der Palast in Reaktion auf das Buch veröffentlicht hatte: "Seine Majestät ist sich bewusst, dass der Schmerz über den Verlust einer Schwester oder eines Bruders den Verstand trüben, das Urteilsvermögen beeinträchtigen und die Erinnerung verfärben kann", hieß es darin. Mit anderen Worten: Man warf dem Earl indirekt vor, als trauernder Angehöriger keine zuverlässige Quelle zu sein – dementierte die Aussage aber auch nicht.

Annette Dittert interviewte Earl Spencer in Berlin zu seinem Buch "Swan Song". Dabei kamen sie auch auf König Charles zu sprechen. © Eva Meeks

Earl Spencer wolle diese Formulierung nicht auf sich sitzen lassen. "Es ist missbräuchlich, weil es Gaslighting ist", urteilte er auf der Bühne in Berlin scharf. Für ihn sei das Statement "feige" und ein "Fehler". "Es besteht kein Zweifel daran, dass ich die Wahrheit sage, denn ich habe damals meinen Angehörigen und Freunden erzählt, was [Charles] gesagt hatte. Und mehrere von ihnen haben eidesstattliche Erklärungen abgegeben, die bestätigen, dass ich die Wahrheit sage", so der Earl.

Der heutige König Charles und Prinzessin Diana (†) wurden 1996 geschieden. Laut Earl Spencer habe Charles sehr unsensibel auf den tragischen Tod seiner Ex-Frau reagiert. © imago/Everett Collection

Earl Spencer über Schwester Diana: "Wird nicht vergessen"

Unvergessen bleiben die Bilder von Prinzessin Dianas Trauerfeier im September 1997. Ihr Bruder hielt damals eine Rede auf sie, die weltweit mehr als zwei Milliarden Menschen vor den Fernsehern erreichte. Die unsensible Reaktion von König Charles habe Earl Spencer damals dazu bewegt, in seiner Trauerrede zu betonen, "dass sie niemals aus dem Gedächtnis der Menschen verschwinden wird."

Bilder, die um die Welt gingen: Prinz Philip, Prinz William, Earl Spencer, Prinz Harry und (damals) Prinz Charles, wie sie hinter Dianas Sarg laufen. Der Earl hielt an diesem Tag eine Trauerrede auf seine Schwester. © imago/Avalon.red

"Es war mir sehr wichtig, genau diese Worte darin zu haben", betonte Earl Spencer bei seiner Lesung in Berlin. Und seine Prognose sollte sich bewahrheiten, denn fast 30 Jahre nach ihrem Tod wird noch immer weltweit von der Princess of Wales gesprochen. "Ich denke, die Welt hat beschlossen, dass Diana nicht vergessen wird", so ihr Bruder. "Und es ist sicherlich nicht mein Verdienst, sie in der Erinnerung der Menschen am Leben zu erhalten."