"Bizarres" Netflix-Special: Herzogin Meghan reicht nicht an Prinzessin Kate heran

Zwischen Herzogin Meghan und Prinzessin Kate herrscht noch immer eisige Stimmung. Die Frau von Prinz Harry soll aktuell sogar einen geheimen Kampf gegen ihre Schwägerin führen.

Wenige Wochen vor Weihnachten meldete sich Herzogin Meghan (44) auf Netflix mit ihrem Format "With Love, Meghan: Holiday Celebration" zurück. Seit dem 3. Dezember ist das Festtagsspezial auf dem Streaminganbieter zu sehen. Auch Prinzessin Kate (43) läutete die Weihnachtszeit auf ihre ganz eigene Weise stilvoll ein. Die Frau von Prinz William (43) veranstaltete am Freitagabend (5. Dezember) ihr traditionelles Weihnachtskonzert "Together at Christmas" in der Westminster Abbey. Die Stimmung zwischen Kate und Meghan ist nach wie vor sehr eisig. Wie sich jetzt herausstellt, erachtet Meghan ihre Schwägerin als große Konkurrenz.

Herzogin Meghan versucht Prinzessin Kates "Zauber zu kopieren"

Während Prinzessin Kates "Together at Christmas"-Konzert seit mehreren Jahren sehr erfolgreich ist, musste Meghan für ihr Weihnachtsprojekt "Holiday Celebration" laut " " viele negative Kritiken einstecken. Dem Royal-Experten Richard Fitzwilliams zufolge versuche die Frau von Prinz Harry (41) vergebens, an Kates Erfolg anzuknüpfen. Demnach führe Meghan einen geheimen Kampf gegen ihre Schwägerin und sieht sie als Rivalin. "[Sie, d. R.] versucht insgeheim, etwas von dem Zauber zu kopieren, den Kate ganz offensichtlich versprüht, aber es gelingt ihr nicht", ist sich der Royal-Experte sicher.

Royal-Experte ist sich sicher: Meghan zieht gegen Kate den Kürzeren

Herzogin Meghans "Holiday Celebration"-Projekt ist Teil ihrer Netflix-Realityshow "With Love, Meghan", von der bereits zwei Staffeln veröffentlicht wurden. Richard Fitzwilliams vermutet, die Frau von Prinz Harry wolle ihre Lifestyle-Sendung nun möglicherweise komplett einstellen. Der Grund dafür sei ihr Gefühl, nicht gegen Prinzessin Kate und deren Projekte ankommen zu können. "Sie zeigte eine fast unaufhörliche Positivität, die mit der Zeit ermüdend wird. Es scheint, als wolle [Meghan, d. R.] eine Art kalifornische Mary Poppins sein, praktisch in jeder Hinsicht perfekt, und deshalb hat ihre Show einfach nicht denselben Tiefgang wie Kates Weihnachtskonzert", so Royal-Experte Fitzwilliams.

Im Sommer 2019 schienen sich Prinzessin Kate (l.) und Herzogin Meghan noch gut zu verstehen. Jetzt soll ein Konkurrenzkampf zwischen den Damen herrschen. © imago/i Images

Herzogin Meghan in der Kritik: "Gott schütze uns alle"

Doch Herzogin Meghans Festtagsspezial auf Netflix konnte tatsächlich gute Quoten erzielen. Wie "Mirror" berichtet, schaffte es das Format innerhalb von 24 Stunden nach der Veröffentlichung in die Top 10 der Netflix-Shows in Großbritannien. Dass "Holiday Celebration" teils als Flop gewertet wird, liege also an den vielen negativen Kritiken.

Laut mehreren Rezensionen in britischen Zeitungen sei Meghans Weihnachtssendung "bizarr" oder auch "verrückt und ein bisschen traurig". Eine Kritikerin schreibt beispielsweise in " ": "Ich fühle mich gekränkt und verletzt [...]. Gott schütze uns alle." Herzogin Meghan hofft sicherlich, dass "Holiday Celebration" bei ihren Fans deutlich besser ankam.