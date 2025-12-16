Ärger für Prinzessin Kate: "Kann die Wut nicht ignorieren"

Für gewöhnlich stößt die Anwesenheit von Prinzessin Kate und ihrer Familie auf großes Wohlwollen. Doch ein kürzlicher Umzug brachte auch kritische Stimmen hervor. Womit haben die Royals ihre neuen Nachbarn provoziert? Eine Expertin klärt auf.

Für Prinzessin Kate (43) und ihre Familie wird das bevorstehende Weihnachtsfest ein ganz Besonderes: Die Royals werden die Feiertage teilweise in ihrer neuen Bleibe, der Forest Lodge, verbringen. Doch der Umzug geht auch für ihre neuen Nachbarn mit Veränderungen einher – was nicht überall auf Begeisterung stößt. Eine Royal-Expertin gewährt nun Einblicke in den royalen Tumult.

Royale Sicherheitsvorkehrungen sorgen für Kritik unter Nachbarn

Nach der nervenaufreibenden Krebsbehandlung wagt Prinzessin Kate einen Neuanfang mit ihrer Familie. Der Umzug nach Forest Lodge hat aber nicht nur positive Seiten: Für die Prinzessin und ihre Familie wurden die Sicherheitsbestimmungen drastisch verstärkt – sehr zum Leidwesen der Anwohner.

Wegen der schärferen Schutzvorkehrungen können weite Bereiche rund um das Anwesen nicht länger besucht werden. Auch den beliebten "Christmas Tree Shop" im nahe gelegenen Windsor Park könne man inzwischen nur noch über einen Umweg erreichen. Das sorge für Missmut unter den Anwohnern, wie die Royal-Expertin Jennie Bond erklärt.

Prinzessin Kate und Prinz William leben seit Kurzem mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis in der Forest Lodge. Dafür wurden die Sicherheitsmaßnahmen in der Gegend erhöht. © imago/i Images

Royal-Expertin über Umzug von Prinzessin Kate: "Vor Ort einige Unruhe"

Bond hat im Gespräch mit dem britischen verraten, dass Prinzessin Kate und Prinz William über die kritischen Stimmen sehr wohl Bescheid wissen: "Kate und William können die Wut über ihr neues Zuhause nicht ignorieren. [Sie d. Red. ] müssen sich bewusst sein, dass es vor Ort einige Unruhe wegen der Umleitung um ihr Haus gibt."

Doch für die Royal-Expertin ist auch sicher: "Das war zu erwarten – und ich bin sicher, dass sich die Menschen bald an die längere Strecke gewöhnen und die Notwendigkeit der Sicherheitsmaßnahmen verstehen werden." Die bevorstehenden Feiertage würden die Royals trotz Gegenwind genießen, so Jennie Bond: "Dies wird ein besonderes Jahr für die Familie in ihrem neuen Zuhause, der Forest Lodge. Weihnachtsdekorationen anzubringen ist immer aufregend, aber ein neues Haus zu dekorieren ist doppelt so spannend."